В ЕС нашли стратегического партнера для помощи Украине после войны, - Politico

Эта страна занимает важнейшее положение в Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

По мере того как переговоры о мире в Украине набирают обороты, потенциальная роль Турции в послевоенном порядке – особенно в качестве миротворца и регионального посредника в Черноморском регионе – делает ее критически важным партнером для ЕС. Как пишет Politico, сейчас Брюссель делает первые шаги в отношениях с Анкарой.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, которая посетит Турцию в пятницу в попытке наладить отношения, заявила: "Мир в Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция станет для нас очень важным партнером. Подготовка к миру и стабильности в Европе подразумевает подготовку прочного партнерства с Турцией".

Чем важна Турция

Страна обладает вторыми по численности вооруженными силами в НАТО и занимает важнейшее стратегическое положение в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Контроль Анкары над Босфором дает ей огромное влияние на региональную безопасность, и она сыграла ключевую роль в заключении Черноморского соглашения в июле 2022 года, которое обеспечило безопасный проход судам, перевозящим украинское зерно.

Турция также заявила о готовности направить миротворческие войска в Украину, если будет достигнуто соглашение с Россией, и о том, что она возьмет на себя ведущую роль в обеспечении безопасности на Черном море.

В то же время отношения между ЕС и Турцией за последние годы ухудшились, и чему поспособствовали переход власти к автократии, и репрессии против оппозиции. Хотя официально Турция является кандидатом на вступление в ЕС, переговоры были заморожены с 2018 года.

Однако изменение геополитических и торговых отношений, инициированное президентом США Дональдом Трампом, может снова сблизить Европу и Турцию.

"Мир меняется, и история ускоряется. Отношения между Турцией и ЕС также нуждаются в адаптации… Стратегической целью Турции по-прежнему остается вступление в Европейский союз, и это должно стать путеводной звездой в наших отношениях", – заявил посол Турции в ЕС Япрак Балкан изданию POLITICO.

Возобновление переговоров о членстве в ЕС пока не входит в планы ЕС. Тем не менее, Кос сказала, что Евросоюзу "нужно по-новому взглянуть на отношения" со страной:

"Мой визит в Анкару... посвящен восстановлению доверия и изучению того, как мы можем улучшить наши экономические отношения для обеих сторон", - заявила она.

В Абу-Даби прошли мирные переговоры

Специальный посланник президента США Стив Виткофф подвел итоги двухдневных переговоров по Украине в Абу-Даби, назвав их "конструктивными". По его словам, стороны обсуждали, в частности, механизмы реализации режима прекращения огня и способы мониторинга прекращения боевых действий.

А председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережк отмечал, что , кроме освобождения пленных, украинская делегация на переговорах в ОАЭ преследовала две цели, и со своей задачей она справилась.

