'Элегантно уничтожать врага': 'Гарпии' получили эксклюзивный розовый дрон VAMPIRE

Уникальный бомбер, созданный в единственном экземпляре, уже готовят к боевым задачам на самых сложных участках фронта.

Первое женское подразделение Сил беспилотных систем ВСУ "Гарпии" 9 отдельной бригады БпС получило беспилотник-бомбардировщик "VAMPIRE" в уникальном исполнении. Дрон был создан в единственном экземпляре украинской компанией SkyFall специально для этого подразделения.

Как сообщили в подразделении, новый "VAMPIRE" сочетает эксклюзивный дизайн с проверенной боевой эффективностью платформы. По словам военных, несмотря на необычный внешний вид, это полноценный боевой борт, укомплектованный для выполнения сложных задач на передовой.

Командир подразделения Дарья с позывным "ДШК" рассказала, что дрон уже успел стать символом и моральным талисманом для бойцов. По ее словам, инженеры SkyFall уделили внимание каждой детали – от корпуса до пульта управления и интерфейса, выполненных в единой стилистике.

"Мы знали, что к нам едет розовый "Вампир", но что он окажется настолько ярким – мы не ожидали. SkyFall подошли с душой. Они уделили внимание каждой детали, даже пульт и интерфейс в розовом цвете. Мы с девочками посовещались и решили, что этот "Вампир" станет талисманом нашего подразделения. Он будет элегантно уничтожать врага", – делится Дарья.

В подразделении отмечают, что новый беспилотник существенно расширит их возможности по поражению логистики и живой силы противника, в частности на самых сложных участках фронта.

"Когда есть люди, которые не только помогают в освобождении нашей страны, но и поддерживают наш моральный дух – это мотивирует и вдохновляет выкладываться на полную", – добавляют девушки.

Что известно о подразделении "Гарпии"

Подразделение "Гарпии" является первым женским боевым подразделением в составе Сил беспилотных систем ВСУ. С 2025 года военнослужащие выполняют боевые задачи на Покровском и Харьковском направлениях, демонстрируя высокую точность и профессионализм.

Компания SkyFall является разработчиком ударных дронов "VAMPIRE", известных также под неофициальным названием "Баба Яга". По данным отчета "Армия дронов. Бонус", эти беспилотники выполнили более 2,5 млн боевых миссий и по итогам 2025 года стали самыми результативными средствами поражения на поле боя в нескольких ключевых категориях.

