РФ пытается холодом и темнотой сломить украинцев, но достигает обратного эффекта, - FT

Украинцы переживают самую суровую зиму с начала полномасштабного вторжения Москвы. Российские атаки во время сильнейших морозов испытывают на прочность как критически важную инфраструктуру Украины, так и выносливость ее населения, чтобы сломить сопротивление украинцев - но пока эффект получается прямо противоположный, пишет Financial Times.

Президент Владимир Зеленский обвинил Россию в преднамеренной попытке заставить Украину капитулировать, но также раскритиковал европейских союзников за то, что он назвал медленной или недостаточной поставкой систем ПВО, необходимых для защиты энергетической инфраструктуры.

В прошлом месяце ВВС Киева испытывали такую ​​нехватку перехватчиков Pac-3 для своих зенитных ракетных комплексов Patriot, что их пусковые установки оставались пустыми, неспособными ответить, в то время как баллистические ракеты беспрепятственно обстреливали электростанции.

"Однако какими ужасными ни были российские атаки - они пока не смогли сломить решимость украинцев. Несмотря на трудности, вызванные бомбардировками, опросы и интервью с украинцами показывают, что кампания Москвы не изменила общественное мнение в сторону капитуляции", - пишет FT.

Антон Грушецкий, исполнительный директор Киевского международного института социологии заявил, что по состоянию на конец января 2026 года российская кампания крупномасштабных ударов по украинской энергетике и попытки погрузить население во тьму и холод не оказали существенного влияния на общественные настроения.

В частности, опрос, проведенный КМИС в конце прошлого месяца, показал, что поддержка сопротивления России остается высокой: около 65 процентов украинцев заявили о готовности терпеть войну столько, сколько потребуется, что на 2 процента больше, чем в декабре.

"Мы не наблюдаем роста поддержки "мира на любых условиях", особенно в украинской столице. Напротив, мы видим, что воля к продолжению сопротивления сохраняется у большинства населения, и большинство также поддерживает нанесение ударов по России", – сказал Грушецкий.

В то же время недели, проведенные в холодных, темных комнатах, в сочетании авиаударами по ночам, негативно сказываются на психике мирных жителей.

"Ко мне пришла мать с тремя детьми, сказав, что она в ужасе за жизнь своих детей, у нее случались сильные панические атаки посреди ночи", – сказала психолог Юлия Фалеева, работающая в одном из пунктов Несокрушимости в Киевена Троещине.

"Украинцы не утратили чувство юмора, обмениваясь шутками и мемами на тему холода и находя креативные способы поднять себе настроение, устраивая импровизированные танцевальные вечеринки во замерзших дворах и устраивая гонки на автомобилях по замерзшей реке Днепр. Тем не менее, перспектива катастрофического отключения электроэнергии, которое превысит возможности ремонта и резервов, маячит на горизонте, как и перспектива еще одного года войны", - отмечает FT.

Ситуация с отоплением в Киеве

В результате российских атак по энергетической инфраструктуре Киева сотни домов останутся без отопления как минимум на два месяца, сообщил городской голова Виталий Кличко. Такая ситуация сложилась из-за существенных повреждений Дарницкой ТЭЦ. До ее восстановления подать тепло в дома, которые получали отопление именно от ТЭЦ-4, будет невозможно.

В то же время несмотря на призывы Кличко к киевлянам покинуть пределы города, мобильные операторы и эксперты рынка недвижимости не подтверждают резкого оттока населения в столице.

