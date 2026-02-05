Православный праздник сегодня имеет интересное народное название – Вукол-телятник.

6 февраля по новому церковному календарю в православной церкви Украины вспоминают преподобного Вукола, епископа Смирнского. Рассказываем, какие народные приметы и запреты связаны с этой датой, а также какой праздник сегодня церковный отмечают верующие по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - дата в новом календаре

6 февраля православная церковь чтит преподобного Вукола, епископа Смирнской церкви, который был учеником святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (по старому стилю святого Вукола будут почитать 19 февраля).

О жизни Вукола сохранилось немного сведений, однако известно, что Вукол стал первым епископом Смирны (ныне город Измир в Турции). Согласно одним преданиям, на епископское служение его благословил апостол Иоанн Богослов, согласно другим - апостол Павел. Как бы там ни было, Вукол прославился как мудрый пастырь и наставник. Он обратил к Христу и крестил многих язычников, и пользовался глубоким почтением среди верующих.

По преданию, когда святой умер, то на его могиле выросло миртовое дерево, обладавшее целительной силой. К дереву приходили с молитвами о здоровье и получали исцеление от болезней.

Кого из святых еще вспоминают сегодня согласно новому календарю:

преподобного Варсонофия Великого и Иоанна, пророка;

святителя Фотия, патриарха Константинопольского;

мучениц Дорофеи, Кристины, Каллисты и мученика Феофила;

мученицу Фавсту, мучеников Евиласия и Максима;

мученика Юлиана,

а также мучеников Марфу, Марию и брата их Ликариона.

Какой православный праздник сегодня по старому стилю

В старом календаре православной церкви в Украине вспоминают преподобную Ксению Миласскую - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, его традиции и запреты.

Что можно и что нельзя делать сегодня

В этот день обращаются с молитвами к святому Вуколу - у святого просят здоровья для всей семьи, исцеления от болезней, а также помощи в личной жизни. Считается, что преподобный Вукол особенно благоволит тем, кто мечтает создать семью.

Есть также и народная примета: если человек, ищущий семейного счастья, сегодня сходит в храм, то вскоре встретит свою судьбу.

В народе день называют Вукол-телятник - наши предки верили, что святой Вукол оберегает домашний скот. В этот день особое внимание нужно уделить хозяйству и домашним делам: можно заниматься уборкой, чинить вещи, мириться с соседями и улаживать старые конфликты.

В церковный праздник 6 февраля следует воздержаться от всего, что разрушает душевный мир и согласие - ругани, лжи, сплетен, лени, зависти, жадности, мести, а также отчаяния. Нельзя отказывать в помощи, обижать людей и особенно животных.

По народным приметам сегодня ни в коем случае нельзя повышать голос на близких - это может навлечь беду и лишить семью покоя. Также запрещается давать деньги в долг или выносить из дома вещи и продукты: говорят, что вместе с ними уйдет достаток и удача. День неудачен для сделок и финансовых операций - есть риск попасть в авантюру.

Приметы 6 февраля

В народе по погоде на Вукола определяют, какой будет весна и каким окажется лето:

туман с утра - погода резко поменяется;

вьюга разыгралась - к скорой весне;

птицы летают низко - к похолоданию;

снег выпал - лето будет прохладным;

оттепель - весна начнется с холодов.

Также замечают: если день холодный выдался - значит, март будет теплым.

