Специалист ответил, безопасна ли такая вода.

В социальных сетях можно найти видео, где не только киевляне, но и украинцы из разных городов из-за длительного отсутствия воды и света решают топить снег, чтобы потом использовать эту воду в бытовых целях. Врач Киевского Центра контроля и профилактики заболеваний Андрей Косинов рассказал УНИАН, можно ли мыться талой водой, пить такую воду и, в целом, насколько это безопасно.

Можно ли пить воду из растаявшего снега и готовить на ней еду

Врач подробно объяснил, безопасно ли таять снег для получения питьевой воды. По его словам, использовать снег как источник воды можно только в крайних случаях и только тогда, когда он собран далеко за пределами города - и то на свой страх и риск. В то же время городской снег медик категорически не советует употреблять ни при каких условиях.

"У нас в лаборатории качество воды оценивается по целому ряду показателей: химическому составу, уровню pH, содержанию солей и других примесей, а также по результатам бактериологических исследований. Без таких анализов невозможно быть уверенным, что вода безопасна для потребления. Если же человек решает использовать такую воду, он фактически подвергает себя потенциальной опасности. Неизвестно, в каких условиях находился этот снег: на него могло наступить животное, справило биологические нужды или же он мог впитать в себя загрязнения с поверхности земли. Зачем? Все это создает серьезные риски для здоровья", - пояснил Косинов.

Отдельную угрозу, по его словам, представляет и городская среда, ведь современные города значительно отличаются от тех, какими они были сто лет назад, когда люди практиковали использование талой воды. Сейчас активно работают заводы и фабрики, возросло количество транспорта, в воздух попадают вредные выбросы. Все эти вещества оседают на снегу, особенно если он лежит на земле длительное время. В результате талая вода может содержать опасные химические соединения. Это достаточно веские причины, чтобы понять, почему нельзя утолить жажду снегом, особенно в городских условиях.

Если вы поняли, можно ли пить воду из растаявшего снега, следующий шаг – выяснить, насколько такая вода пригодна для приготовления пищи. Как отметил Косинов, кипячение такой воды действительно способно уменьшить количество угроз, в частности уничтожить часть бактерий и микроорганизмов. Однако это только снижает риск, а не устраняет его полностью.

"При этом кипячение никоим образом не влияет на химический состав такой воды. В ней могут оставаться, например, частицы продуктов сгорания топлива, выбросы от автомобилей или теплоэлектростанций и другие химические вещества. Особенно это касается снега, который был собран вблизи дорог, заправок и т.д. Условно разлитое топливо, масла накапливаются в снегу, а после таяния переходят в воду. Кипячение просто не способно их уничтожить", - пояснил медик.

Кроме того, он подчеркнул, что в городах для очистки дорог зимой также активно используют химические реагенты, которые, в свою очередь, остаются и в талом снеге - воде.

Можно ли мыться водой из снега

Помимо вопроса приготовления пищи, украинцы должны знать, можно ли мыться талым снегом, потому что некоторые граждане именно так выходят из затруднительного положения зимой. Врач отметил, что вода, полученная из снега, однозначно является технической:

"Ее можно применять для слива воды в туалете или уборки. Ни в коем случае не мыть ею посуду и не использовать для купания".

Косинов также подчеркнул, что люди, которые в современном мире продолжают использовать талую воду для собственных нужд, подвергают себя опасности, ведь, по его словам, сейчас есть множество бюветов, где вода проверена. А при необходимости - очищенную воду можно приобрести в любом магазине.

"Даже снег, собранный в открытом поле, не является гарантией безопасности: всегда остается риск биологического загрязнения, если не техногенного, скажем так", - подытожил он.

