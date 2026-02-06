Украинцы разметают 'классику': назван самый популярный подержанный автомобиль из-за рубежа

В прошлом месяце автопарк Украины увеличился на 17 тысяч подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Об этом сообщает "УкрАвтопром".
Обнародованный показатель на 22% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Наибольшую долю в этом сегменте авторынка заняли бензиновые автомобили, на которые пришлось 57%. В январе 2025 года их доля составляла 46,6%.
Сразу за бензиновыми идут дизельные автомобили (22%) и электрокары (11%). На гибриды и автомобили с ГБО пришлось 7% и 3% рынка, соответственно.
Наибольшим спросом в этом сегменте пользовался по-настоящему народный Volkswagen Golf. Автомобиль традиционно ценят за экономичность, высокое качество сборки, надежность и практичность.
ТОП-10 самых популярных моделей месяца:
- Volkswagen Golf − 899 ед.;
- Volkswagen Tiguan − 633 шт.;
- Audi Q5 − 617 ед.;
- Škoda Octavia − 613 шт.;
- Nissan Rogue − 584 шт.;
- Renault Mégane − 548 шт.;
- Volkswagen Passat − 434 шт.;
- Nissan Qashqai − 374 шт.;
- Ford Escape − 349 шт.;
- Audi A4 − 316 шт.
Средний возраст подержанных автомобилей, которые в январе получили украинские номерные знаки, как и в прошлом году, составил десять лет.
Украинский авторынок – другие новости
Ранее стало известно, что в нашей стране растут средние цены на подержанные автомобили. В прошлом месяце медианная цена подержанного авто выросла на 200 долларов по сравнению с январем прошлого года и составила 6200 долларов.
Наиболее ощутимый рост зафиксировали в сегменте гибридных авто. За год их средняя цена повысилась с 15 900 до 21 500 долларов.
Подорожание почти на 6 тысяч долларов эксперты связывают не столько с ростом спроса на гибриды, сколько с обновлением модельного ряда.
Также сообщалось, что в прошлом году украинцы купили 96,9 тысячи ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет. Самым популярным в этом сегменте оказался электрический кроссовер Tesla Model Y.