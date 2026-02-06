Россияне атаковали Запорожье: погибла семья, ранены 5 человек

Сейчас в нескольких областях продолжается воздушная тревога, оккупанты атакуют дронами.

Российские оккупанты под утро атаковали дронами Запорожье, в результате чего там ранен подросток, многие люди оставались без света.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров. "Россияне беспилотниками атаковали областной центр, повредив дома частного сектора. Пострадал 14-летний парень. Ему оказана необходимая помощь", - детализировал Федоров.

Кроме этого, в результате российского удара были обесточены 12 тыс. абонентов. Глава ОВА уточнил, что ремонтные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью.

А в Запорожском районе в результате удара россиян погибла супружеская пара - 49-летний мужчина и его 48-летняя жена.

В 6:53 Федоров сообщил, что всем абонентам, у которых не было света, его вернули. "Все потребители областного центра, обесточенные ночью из-за вражеских обстрелов, уже с электроэнергией", - написал он.

Также глава ОВА добавил, что по области в результате атаки россиян ранены 5 человек.

Сейчас в Запорожской области работала противовоздушная оборона - город и область атаковали ударные дроны. Кроме Запорожья, воздушная тревога объявлена еще в ряде областей. По данным мониторов, взрывы прогремели в Сумах и Кропивницком.

Вчера утром оккупанты атаковали Киев. В результате воздушного удара по столице ранения получили два человека. В нескольких районах города были зафиксированы повреждения жилых домов, детского сада, офисного здания, сгорели несколько автомобилей.

