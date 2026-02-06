Не боятся 'Шахедов': в Одесской области крупные птицы ищут добычу в водоемах (видео)

По словам исследователя, сейчас пернатым найти добычу нелегко.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, зафиксировали серую цаплю и большую чепуру (большую белую цаплю), которые ищут добычу под дождем.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев. Он обнародовал видео, вероятно, с фотоловушки, на котором можно увидеть величественных птиц на мелководье. Несмотря на непогоду, они ищут пищу.

"После морозов начался дождь, и серые цапли и большие чепуры пытаются найти добычу во время дождя в нацпарке "Тузловские лиманы". В это время, когда добычу найти нелегко, они не очень боятся "Шахеда", если он в небе гудит, но не летит слишком близко", - рассказал ученый.

Новости экологии

Напомним, недавно доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что в заповеднике в Одесской области птицы передвигаются по поверхности замерзшего водоема. Исследователь объяснил: когда наступает временное затишье на несколько дней, не летают российские дроны, не падают снаряды, в природном парке продолжается настоящая жизнь дикой природы. В частности, птицы передвигаются, в том числе по замерзшим лиманам, чтобы найти пищу.

Также Русев рассказал, как в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" мощный шторм выбросил на побережье много морских организмов. В частности, Черное море выбросило морских губок, морских кротов и множество рапанов. Исследователи обследовали 5 километров пересыпи нацпарка и зафиксировали различные виды рыб, крабов и т.д. Ученые говорят, что существенного ущерба биоразнообразию шторм в нацпарке не нанес, как, например, было ранее - во время разлива мазута, растительного масла, что произошло из-за атак РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: