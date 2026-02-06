Женщины, у которых есть только одна настоящая подруга, обладают этими 11 редкими чертами характера

То, сколько у человека друзей, может рассказать о нем много интересных фактов.

Психолог Мариса Франко отмечает, что женщины, как правило, имеют более высокие ожидания в отношении поддержки и близости в своих взрослых дружеских отношениях, чем мужчины. Им нужна основа эмоциональной уязвимости, доверия и связи, чтобы чувствовать близость к людям. Женщины, у которых есть только одна настоящая подруга вместо целой группы друзей, обычно обладают этими редкими качествами, пишет Your Tango.

В статье отмечается, что они способны искать поддержку и близость, в которых нуждаются, не испытывая давления, чтобы поддерживать утомительные светские разговоры или поверхностные беседы со знакомыми.

Женщины, у которых есть только одна настоящая подруга вместо целой группы друзей, обычно обладают этими 11 редкими чертами:

1. Они интроверты

Интроверты по своей природе имеют меньшие социальные круги, поскольку они предпочитают глубокие, значимые отношения. Они быстро истощаются в социальных ситуациях и взаимодействиях, не имеющих глубины, и часто нуждаются во времени в одиночестве, чтобы восстановить силы.

2. Они сознательно используют свою энергию

Даже если такие вещи, как романтические отношения и семейные отношения, как правило, больше ценятся общественными нормами и отмечаются традициями, такими как праздники и юбилеи, дружеские отношения являются теми связями, которые действительно поддерживают наше здоровье.

Женщины, у которых есть только одна настоящая подруга, а не целая группа друзей с поверхностными связями, обладают редкой чертой – они целенаправленно используют свою энергию.

Они отмечают "юбилеи" со своими хорошими друзьями, решают проблемы, а не бегут от них, и подходят к этим связям с такой целеустремленностью, которая способствует глубокому уровню доверия.

3. Они уверены в своей аутентичности

Согласно исследованию Бостонского университета, люди, которые имеют безопасный стиль привязанности – от своих родителей или сформированный детскими переживаниями – часто имеют лучшие и более качественные дружеские отношения.

Они не культивируют поверхностные отношения, где чувствуют потребность быть зрелищными или искать внимания других людей, потому что их отношения формируются на основе того, кем они уже являются как личность.

Такие женщины, как говорится в статье, не терпят, когда другие унижают их, и дают пространство только тем людям, которые ценят их такими, какие они есть.

4. Они верны

Люди, которые действительно преданы тем, кого любят, не жертвуют качественным временем ради "чего-то лучшего" и не пытаются казаться крутыми, обращаясь к людям с высоким статусом и захватывающими планами.

Если это означает иметь только одного настоящего друга вместо огромной социальной сети людей, которые на самом деле не заботятся о них, то пусть так и будет.

5. Они чувствительны и эмоциональны

Исследование, проведенное в 2024 году, показало, что существует причина, по которой эмоциональный интеллект, удовлетворенность жизнью и общее благополучие взаимосвязаны.

Чем более эмоционально открыт, уязвим и стабилен человек, тем лучше его отношения – даже если его социальное окружение невелико.

Такие люди имеют четкие границы, но также целеустремлены и интуитивны в отношениях с людьми, которые им дороги. Они не боятся опустить защиту, эмоционально поддерживать людей и выражать себя без маски.

6. Они доверяют тем, кто этого заслуживает

Люди, которые имеют действительно крепкие, замечательные дружеские отношения, могут не сразу доверять другим, но когда они уже заложили необходимую основу доверия и надежности, то ее очень трудно разрушить.

В публикации указывается, что когда что-то идет не так или их друг чувствует дистанцию, они не отказываются от дружбы в целом. Они намеренно работают над решением проблем.

7. Они умеют решать проблемы

Хорошие друзья не называют кого-то "токсичным" и не убегают от дружбы, когда она становится сложной или неудобной. Они знают, как вести сложные разговоры и решать проблемы, даже когда вокруг царит напряжение и бурные эмоции.

8. Они ничего не делают напоказ

Объясняется это тем, что человек, который пытается казаться "крутым" или важным, может иметь миллион поверхностных отношений с людьми отовсюду. Однако человек, у которого есть один надежный, уверенный в себе и блестящий друг, в конечном итоге чувствует себя более заметным и важным.

9. Они лучшие слушатели

Когда у вас нет большого круга друзей, которые дают вам возможность отвлечься во время разговора, вы неизбежно становитесь лучшим слушателем. Когда ваш друг нуждается в ком-то, чтобы выговориться или получить поддержку, хороший друг будет рядом – создавая безопасное пространство и будучи активным слушателем.

10. Они не гонятся за "статусом"

Хотя сейчас многие люди стремятся к вниманию окружающих и гонятся за "статусом" и властью в обществе, люди, у которых есть один настоящий хороший друг, могут поступать наоборот.

Они больше заботятся о глубине, смысле и связях, чем о внимании или признании окружающих.

11. Они амбициозны

Если человек вкладывает много энергии в работу, образование или личное благополучие, то приходится выбирать между одной большой дружбой и миллионом поверхностных.

Поскольку эти женщины, как правило, самосознательны и осторожно относятся к своей энергии, они знают, что если хотят достичь своих целей, то должны быть осторожными в выборе отношений.

По этой причине, как говорится в статье, они берутся только за то, на что имеют время, даже если это дружба и новые отношения.

