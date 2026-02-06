Ученые опровергли ведьминские слухи об Анне Болейн: помог знаменитый портрет

Много лет был распространен миф, что английская королева имела шесть пальцев на руке.

400-летняя картина наконец-то может доказать, что "шестой палец" английской королевы Анны Болейн был не более чем злой слухом, пишет Daily Mail.

В течение жизни и после нее вторую жену Генриха VIII преследовали по обвинениям, что она была ведьмой с "неестественным" лишним пальцем. Теперь инфракрасное сканирование известного портрета "Роза" показало, что картину намеренно изменили, чтобы развеять эти слухи. Исследователи говорят, что можно точно определить момент, когда художник показал руки королевы – без каких-либо дополнительных пальцев.

Во времена Тюдоров портреты рисовались не на основе реального объекта, а на основе заранее утвержденных подобий, которые назывались шаблонами. Портрет "Роза", хранящийся в замке Хевер, доме детства Болейн, уникален тем, что художник отклонился от стандартного шаблона в середине работы.

Анна Болейн была королевой Англии всего три года, между 1533 и 1536 годами, прежде чем ее муж, Генрих VIII, казнил ее за государственную измену. Ее единственная дочь, пережившая детство, Елизавета I, взошла на престол в 1558 году и правила дольше всех среди Тюдоров

Однако Болейн была мишенью постоянных клеветнических нападок, направленных как на оправдание обвинений в государственной измене, так и на дискредитацию претензий Елизаветы I на престол. Главным среди этих утверждений была идея о том, что она занималась колдовством, о чем свидетельствует тот факт, что она была "физически неестественной" и имела шесть пальцев.

Не сохранилось ни одного портрета Болейн при ее жизни, все существующие изображения были скопированы с предыдущих работ. Однако на портретах Анны Болейн никогда не показывали ее руки.

Теперь анализ портрета из замка Хевер выявил необычную деталь, "скрытую под слоями краски на протяжении веков". Исследователи использовали метод визуализации под названием инфракрасная рефлектография, который позволяет им видеть сквозь слои краски, которые обычно непроницаемы для человеческого глаза. Инфракрасный свет будет проходить сквозь большинство слоев краски, пока не коснется чего-то поглощающего или не отразится от камеры.

Поскольку черные пигменты на основе углерода чрезвычайно поглощают инфракрасный свет, эта техника часто позволяет обнаружить оригинальный эскиз, известный как подмалевок, под краской. Этот процесс показал, что художник, создавший портрет Розы, внезапно и резко изменил свои планы.

В этом дизайне руки Болейн опущены вниз и исчезают под нижним краем панели, как это происходит на всех стандартных портретах королевы с узором "В".

"Однако позже художник изменил этот план. Были добавлены руки Анны, которые пересекали предыдущий дизайн", – рассказал помощник куратора замка Хевер, доктор Оуэн Эммерсон.

Затем ученые обратились к дубовой панели, на которой сделан портрет, используя тип анализа годовых колец, который называется дендрохронологией.

Это датирует портрет 1583 годом, что делает его самым старым датированным портретом Болейн и четко относит его к временам правления Елизаветы I. Таким образом, кураторы предполагают, что кто-то приказал художнику снова использовать руки Болейн, чтобы бороться с постоянными слухами о ее дополнительном пальце.

Портрет Анны Болейн - больше новостей

Напомним, что ученые раскрыли и другие секреты знаменитого портрета. В частности, они доказали, что он не изображает королеву с фотографической точностью. Королева на портрете скорее напоминает ее дочь Елизавету. И это было сделано с политической целью, чтобы укрепить власть Елизаветы.

