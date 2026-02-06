В Одессе во дворе дома взорвалась машина, погиб молодой человек

Погибшего нашли родственники, на месте работают следователи.

Сегодня утром в Киевском районе Одессы произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб молодой человек.

Об этом сообщили в региональном главке Национальной полиции. Сообщение о взрыве автомобиля Toyota на улице Академика Королева поступило на спецлинию "102" утром в пятницу.

"По предварительной информации, в результате взрыва погиб 21-летний владелец транспортного средства", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции. Правовая квалификация происшествия будет дана после выяснения всех обстоятельств, отмечают в нацполиции.

Местные Telegram-каналы пишут, что взрыв произошел во дворе жилого дома по адресу Академика Королева, 64А. По предварительной информации, мужчина, который якобы был военным, собирался отправиться на службу, но когда он сел в машину и завел ее, произошел взрыв. Погибшего нашли его родственники.

Как пояснили УНИАН в правоохранительных органах, вероятно речь идет о теракте. Ход расследования будет контролировать, скорее всего, Специализированная прокуратура в сфере обороны Украины.

Напомним, в декабре 2025 года в Дарницком районе Киева прогремели два взрыва, в результате которых погиб нацгвардеец. Еще четверо человек пострадали, среди них правоохранители.

Первый взрыв произошел, когда двое нацгвардейцев патрулировали территорию, в результате чего один из них погиб. Еще один нацгвардеец и охранник площадки пострадали.

Второй взрыв прогремел в тот момент, когда на месте уже были сотрудники полиции и медики, прибывшие по вызову. Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, повлекший гибель человека.

