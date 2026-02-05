Украинская делегация справилась: в Раде прокомментировали переговоры в Абу-Даби

Депутат утверждает, что с помощью таких встреч Украина пытается удержать Трампа в переговорном процессе.

Кроме освобождения пленных, украинская делегация на переговорах в ОАЭ преследовала две цели, и со своей задачей она справилась. Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Он утверждает, что с помощью таких встреч Украина пытается удержать президента США Дональда Трампа в переговорном процессе.

"Было бы гораздо хуже, если бы он полностью отключился, так сказать, от этого переговорного процесса. А во-вторых, мы пытаемся нейтрализовать разного рода провокации, которые совершает Путин, в частности пытаясь обвинить Украину, что якобы мы не заинтересованы в мире. Это две политико-дипломатические задачи, с которыми наша делегация справилась", - сказал Мережко в эфире Радио Свобода.

По его словам, главным "камнем преткновения" остается территориальный вопрос.

"На самом деле речь идет об абсурдном и провокационном требовании Путина о выводе украинских войск с территории Донецкой области. То есть он понимает, что это абсолютно неприемлемо для Украины, но он пытается продвигать это исключительно в провокационных целях, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и попытаться использовать наших американских партнеров, чтобы обвинить нас в том, что мы якобы не хотим мира", - отметил нардеп.

По мнению Мережка, нужно вернуться к плану, который ранее предлагал Трамп:

"То есть безоговорочное прекращение огня вдоль линии фронта. И с предоставлением соответствующих надежных гарантий безопасности Украины".

Переговоры в Абу-Даби

Специальный посланник президента США Стив Виткофф подвел итоги двухдневных переговоров по Украине в Абу-Даби, назвав их "конструктивными".

По его словам, стороны обсуждали, в частности, механизмы реализации режима прекращения огня и способы мониторинга прекращения боевых действий.

