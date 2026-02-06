Лавров: Некоторые лидеры Европы 'подпольно контактируют' с РФ, даже тайно приезжают

В Москве утверждают, что некоторые европейские политики якобы тайно выходят на связь с РФ, однако публично не меняют своей позиции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о якобы существовании тайных контактов между Москвой и отдельными лидерами европейских стран по поводу завершения войны против Украины. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT.

По словам Лаврова, часть европейских политиков якобы сами инициируют такие контакты и просят не разглашать факт общения.

"Не буду скрывать, у нас есть контакты с некоторыми лидерами Европы. Они звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются. И так подпольно контактируют", – заявил глава МИД РФ.

В то же время Лавров признал, что во время закрытых и конфиденциальных разговоров риторика европейских собеседников якобы не отличается от публичных заявлений.

"Те же призывы: давайте заканчивать, надо что-то делать", – сказал он, имея в виду войну России против Украины.

Министр также обвинил Европу в "бескомпромиссной позиции", которая, по его словам, заключается в стремлении к "стратегическому поражению России":

"Украина не может проиграть, Россия не может победить, иначе Европа потеряет лицо. И все то, что они делают сейчас, – не допустить, сорвать те переговоры, которые вроде бы наметились между нами и американцами, и теперь вот к ним подключаются украинские представители".

Мирные переговоры – последние новости

Заявления российского министра прозвучали на фоне активных дипломатических контактов вокруг возможных переговоров по войне, однако официальных подтверждений "подпольных" контактов со стороны европейских лидеров пока нет.

По данным NYT, очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США, который состоялся в Абу-Даби, завершился без ощутимого прорыва в прекращении войны, которая длится уже пятый год. Несмотря на заявления о "конструктивном диалоге", единственным конкретным результатом стала договоренность об обмене военнопленными.

