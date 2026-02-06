Укргидрометцентр объявил предупреждение: четыре области в погодной опасности (список)

Прогноз погоды в Украине на сегодня, 6 февраля.

В Украине на сегодня, 6 февраля, объявили повышенный уровень опасности в ряде областей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня будет гололед и обледенение на дорогах.

I уровень опасности объявлен в следующих областях:

Ривненская;

Житомирская;

Хмельницкая;

Винницкая.

Сегодня в Украине будет облачно. По всей стране, кроме востока, пройдет небольшой снег, на западе и юго-западе страны с дождем. В Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, а днем и местами в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях будет гололед. На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица.

Ветер будет 7-12 м/с. Температура в течение суток -3°...-8°. В западных и большинстве южных областей от 4° мороза до 1° тепла. Днем на Закарпатье и в Крыму потеплеет до +6°...+11°.

В Киевской области сегодня также облачно. Ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью и днем -3°...-8°, а в Киеве термометры покажут -6°...-8°.

