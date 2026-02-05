Новый Abrams против Т-72: какой танк победит в реальном бою

Американский M1E3 делает ставку на живучесть экипажа, цифровую архитектуру и гибридный двигатель, тогда как российский Т-72Б3М остается модернизацией платформы 1970-х годов.

Армия США представила перспективный танк M1E3 Abrams, который должен заменить устаревшие версии Abrams и уже сейчас рассматривается как принципиально новый уровень бронетехники. На этом фоне российский Т-72Б3М, несмотря на многочисленные модернизации, все больше выглядит машиной ушедшей эпохи, пишет 19FortyFive.

Два подхода – две философии

M1E3 – это не очередной апгрейд, а глубокая переработка всей концепции Abrams. Армия США отказалась от программы M1A2 SEPv4, признав, что бесконечное "наращивание" брони и электроники больше не работает. Новый танк делает ставку на снижение веса, цифровую архитектуру и интегрированную защиту.

Т-72Б3М, напротив, является прагматичной модернизацией корпуса 1970-х годов. Россия имеет тысячи таких машин и не может позволить себе массовый переход на новые платформы, поэтому совершенствует старую – со всеми ее конструктивными ограничениями.

Живучесть решает все

Ключевое преимущество M1E3 – защита экипажа. Танкисты размещены в бронированной капсуле, а боекомплект изолирован, что резко снижает риск гибели людей в случае пробития брони. Ожидается также интеграция активных и пассивных систем защиты "из коробки".

Т-72Б3М сохраняет карусельный автомат заряжания с боеприпасами под экипажем. В случае поражения это часто приводит к детонации и так называемому "выбросу башни" – проблеме, которую российские модернизации так и не смогли устранить.

Огонь и движение

Оба танка остаются смертельно опасными. M1E3 оснащен 120-мм пушкой с самыми современными боеприпасами, тогда как Т-72Б3М имеет 125-мм пушку и новые снаряды типа "Свинец". В то же время Abrams традиционно имеет преимущество в системах управления огнем.

В мобильности M1E3 делает рывок благодаря дизель-электрическому гибридному двигателю, который уменьшает расход топлива, тепловую сигнатуру и логистическую нагрузку. Т-72Б3М легче и проще, но ограничен устаревшей трансмиссией и слабой маневренностью.

Издание пишет:

"Пять слов, которые подводят итог: Т-72 не имеет никаких шансов".

Новый M1E3 Abrams создан для современной войны с акцентом на выживание экипажа, сетевые возможности и адаптацию к новым угрозам. Т-72Б3М остается рабочей лошадкой массовой армии, но его конструкция безнадежно устарела. Это столкновение не просто двух танков – это столкновение двух разных эпох и стратегий войны.

