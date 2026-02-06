Три вывода из мирных переговоров по Украине: WSJ раскрыл проблемы

Хотя переговоры с трудом решают ключевые вопросы, касаемые Донбасса, но обмен военнопленными все же состоялся.

Украинские, американские и российские переговорщики закончили 2-дневные переговоры в Абу-Даби, не добившись практически никакого прогресса по самому сложному вопросу - о контроле территорий Донбасса.

Как говорится в материале The Wall Street Journal (WSJ) пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что еще очень рано оценивать итоги переговоров. А спецпосланник США Стив Уиткофф сказал, что ожидает прогресса в ближайшее время.

WSJ отметил, что в отсутствие прорыва по главному вопросу, стороны сосредоточились на любых практических шагах, по которым могли добиться согласования.

Обмен военнопленными

Украина и РФ впервые в этом году обменялись 314 военнопленными после очередного раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

"За время войны обмен пленными был одним из немногих вопросов, по которым обе стороны смогли договориться", - отметило издание.

Как обеспечить работу режима прекращения огня

Украинская сторона заявила, что большая часть 2-дневных обсуждений была посвящена тому, как реализовать соглашение о прекращении огня, например, как отслеживать нарушения.

"Вероятно, это окажется сложным", - констатировало издание.

Незначительный прогресс по самому проблемному вопросу

Издание отметило, что самым главным камнем преткновения остается вопрос о контроле над украинскими землями.

Украина отмечает, что оптимально было бы остаться вдоль нынешней линии соприкосновения на Донбассе. Украинские власти отметили, что не имеют морального или юридического права отдавать России Донбасс и что вывод войск для создания демилитаризованной зоны потребует таких же шагов от РФ.

Переговоры в ОАЭ

Вчера спецпредставитель США Стив Уиткофф рассказал об итогах двухдневных переговоров в Абу-Даби, назвав их "конструктивными". Он сказал, что на переговорах обсуждали механизмы реализации режима прекращения огня и способы мониторинга прекращения боевых действий.

Также вчера, комментируя переговорный процесс,нардеп от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что украинская делегация на переговорах в ОАЭ преследовала две цели. Нардеп сказал, что с помощью таких встреч Украина пытается удержать президента США Дональда Трампа в переговорном процессе.

