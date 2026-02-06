'Больше не чайлдфри': блогерша Ксюша Манекен объявила о беременности (видео)

Женщина объяснила, почему не рассказала о счастливом событии раньше.

Известная украинская блогерша Оксана Волощук, более известная как Ксюша Манекен, объявила о своей беременности.

В пятницу, 6 февраля, 33-летняя женщина опубликовала в своем Instagram-аккаунте, за которым следят более 600 тысяч пользователей, видео, на котором можно увидеть округлый живот. Публикацию Манекен приурочила к своему Дню рождения:

"Сегодня мне 33. И, кажется, я больше не чайлдфри...".

Блогер призналась, что рассказала бы о беременности раньше, однако у нее только сейчас начал появляться "беременный" живот. По словам Ксюши, в конце января, когда срок беременности составлял уже 16 недель, она "не то что движений [малыша], живота не чувствовала".

В комментариях блогершу активно поздравляют с беременностью. Помимо медийных персон - победительницы "Холостяка" Даши Квитковой, актрисы Натальи Денисенко и певицы Анны Тринчер - там можно увидеть много теплых слов от подписчиков:

"Ааааа, какие новости! Вы невероятная! Мои самые искренние поздравления!".

"Поздравляю! Это настоящее счастье! Наконец-то об этом все знают".

"Поздравляю! Мне сегодня 38 и я уже 10 лет как не чайлдфри. И это один из лучших подарков эвер".

Как известно, Ксюша Манекен вышла замуж в сентябре 2024 года, ее избранником стал 42-летний мужчина по имени Андрей. Блогерша рассказывала, что они уже после первого свидания поняли, что их свела судьба.

