Сейчас Rockstar занята тестировкой и оптимизацией, уверен Майк Йорк.

По мнению бывшего аниматора Rockstar Games Майка Йорка, студия уже завершила основные этапы разработки GTA 6, и сейчас команда сосредоточена на тестировании и исправлении багов.

В интервью Kiwi Talkz, которое позже было удалено, Йорк предположил, что игра, скорее всего, уже полностью проходима, а главная задача разработчиков сейчас - выявить и устранить все возможные ошибки.

"Я бы предположил, что игра уже проходима, и множество людей тестируют её от начала до конца. Наверняка там ещё куча багов, и сейчас их активно исправляют, пытаясь найти как можно больше перед релизом".

Йорк также отметил, что в Rockstar процесс финальной полировки проектов требует огромных усилий, поскольку игры серии GTA отличаются сложностью симуляции открытого мира. Разработчики не могут предусмотреть все возможные действия игроков, а значит, приходится тестировать игру в самых неожиданных ситуациях.

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"Когда мы работали над GTA 5, мы играли в неё каждый день по 8-10 часов", - добавил он, объясняя, насколько серьёзно студия подходит к отладке своих игр.

Официальная дата выхода GTA 6 по-прежнему запланирована на осень 2025 года, однако Rockstar известна своими переносами. Видная фигура в игровой журналистике Джейсон Шрайер впрочем считает, что Rockstar не успеет доделать игру в срок и перенесёт её на следующий год.

Ранее мы рассказывали, что сеть игровых магазинов в Уругвае, которая напрямую работает с Playstation, опубликовала у себя на сайте страницу GTA 6, где указано, что игра выйдет 17 сентября 2025 года, в тот же день, что и GTA 5.

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