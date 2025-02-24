Он отобрал победу на аукционе у группы энтузиастов по изучению вселенной Свитков.

Недавний аукцион от Bethesda, где фанаты могли выкупить право создать персонажа в The Elder Scrolls 6, вызвал большой ажиотаж. В итоге ставка остановилась на 85 тысячах долларов, но победителем оказался неизвестный пользователь.

Главным фаворитом аукциона считалось сообщество Unofficial Elder Scrolls Pages (UESP), которое изучает вселенную Свитков с 1995 года. UESP обратились к победителю с просьбой связаться с ними и рассказать о своих планах:

"Аукцион закончился на отметке $85 450. Мы с The Imperial Library и группой контент-креаторов TES долго держались в борьбе. Если вы победили, пожалуйста, свяжитесь с нами, нам интересно узнать ваши планы".

UESP планировали увековечить память фанатки Лоранны Пайрел, активной участницы сообщества и автора ролевых форумных игр по вселенной TES. Однако теперь им предстоит искать другие способы почтить её вклад.

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На аукционе также засветился популярный YouTube-блогер The Spiffing Brit, который хотел добавить в игру персонажа с именем Риану Кивз. Однако, по его словам, сайт аукциона упал в самый ответственный момент, и он не смог перебить ставку.

Ранее мы рассказывали, что в сеть попала хорошая порция слухов про TES 6. По информации инсайдеров, первый показ игры может произойти уже этим летом.

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