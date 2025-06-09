Делайте так хотя бы раз в неделю, чтобы телефон служил хорошо и долго: простой лайфхак

Простой лайфхак, который поможет повысить производительность смартфона, а заодно продлить жизнь аккумулятору.

Многие пользователи смартфонов даже не в курсе, что в их устройстве предусмотрена функцию перезагрузки – мы привыкли, что телефон по аналогии с роутером работает в режиме "нон-стоп". Тем не менее, время от времени все же полезно перезагружаться.

Рассказываем о самом простом способе повысить производительность девайса, а заодно и продлить жизнь аккумулятору.

Что дает перезагрузка телефона

Мобильные телефоны во многом работают как компьютеры – их ресурсы той и дело заняты различными процессами и приложениями и нуждается в отдыхе. Перезагрузка гаджета позволяет остановить все фоновые задачи и запустить их заново, что помогает системе "освежиться".

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Этот процесс также выполняет некоторые другие важные вещи. Среди них – исправление системных сбоев, перезагрузка модулей беспроводной связи (например, если телефон не видит SIM-карту), а также перераспределение видеопамяти, используемой графическим процессором.

Но главное – перезагрузка освобождает оперативную память от накопленного "мусора", позволяя приложениям работать стабильнее и быстрее, без риска навредить системе.

По сути, можно взять за правило, что перезагрузка – это первое, что стоит попробовать при возникновении любых проблем с вашим смартфоном. Будь то "тормоза" или засивания, перегрев, проблемы с камерой, Wi-Fi или другими компонентами гаджета.

Перезагрузка iPhone и Android – есть ли разница

С технической точки зрения и iOS, и Android спроектированы так, чтобы работать стабильно без частых перезагрузок. Однако Android-девайсы могут сталкиваться с проблемами чаще, чем iPhone, поскольку эта операционная система используется на десятках моделей смартфонов с разной оболочкой.

Производители Android-смартфонов нередко сами рекомендуют регулярный перезапуск, а некоторые даже внедряют опцию автоматической перезагрузки. Например, Samsung советует настраивать автоматический перезапуск по расписанию – эту функцию легко активировать в настройках.

Как часто можно перезагружать телефон

Частота перезагрузки телефона зависит от интенсивности его использования, но в среднем специалисты советуют выполнять ее хотя бы один раз в неделю. Это позволяет очистить оперативную память, завершить ненужные фоновые процессы и избежать накопления мелких системных сбоев.

На вопрос, что лучше – перезагрузка или выключение смартфона – как таковой разницы нет, поскольку оба действия достаточно похожи по своему алгоритму действия. Дайте своему устройству отдых всего на пару минут – так вы "разгрузите" систему.

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