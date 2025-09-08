Xiaomi 16 Pro Max будет выделиться на фоне Galaxy S26 Ultra и других Android-конкурентов благодаря дополнительному заднему экрану.

Вслед за утечками о iPhone 17 в сети появились подробности о флагманской серии Xiaomi 16, которую тоже представят в сентябре. Согласно информации портала Smartprix, модель 16 Pro Max будет выделиться на фоне Galaxy S26 Ultra и других Android-конкурентов благодаря дополнительному заднему экрану.

Судя по утечке, дизайн смартфона вдохновлен Xiaomi Mi 11 Ultra. Камеры расположены в прямоугольном блоке, который напоминает iPhone 17 Pro, и дополнены вторым дисплеем, занимающим практически всю ширину задней панели.

Также известно, что флагман Xiaomi выйдет с тремя задними камерами, одна из которых расположится за пределы общего модуля. Круглая вспышка также будет стоять отдельно.

Дополнительный задний экран Xiaomi Mi 11 Ultra помогает делать селфи, позволяет управлять музыкальным плеером, показывает время, состояние заряда батареи, уведомления и прочее. Ожидается, что в Xioami 16 Pro Max такой экран будет еще более функциональным.

Также Xioami 16 Pro Max приписывают 6,8-дюймовый дисплей с очень тонкими рамками, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, рекордный аккумулятор 7500 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и мощный набор камер с настройками Leica.

Презентация линейки Xiaomi 16 ожидается 25 сентябре. Помимо модели 16 Pro Max, должны представить базовый 16-й и 16 Pro. Новая "Ультра" тоже готовится к релизу, но ее премьеру придется ждать до весны 2026 года.

Примерно в этом же время начнется развертывание HyperOS 3, в которой появится одна из главных фишек Айфонов – "динамический остров" Super Island. На данный момент известно, что до HyperOS 3 обновят более 100 устройств.

