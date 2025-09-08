Xiaomi 16 Pro Max будет оснащён прямоугольным блоком камер и вторым экраном / фото Weibo

Вслед за утечками о iPhone 17 в сети появились подробности о флагманской серии Xiaomi 16, которую тоже представят в сентябре. Согласно информации портала Smartprix, модель 16 Pro Max будет выделиться на фоне Galaxy S26 Ultra и других Android-конкурентов благодаря дополнительному заднему экрану.

Судя по утечке, дизайн смартфона вдохновлен Xiaomi Mi 11 Ultra. Камеры расположены в прямоугольном блоке, который напоминает iPhone 17 Pro, и дополнены вторым дисплеем, занимающим практически всю ширину задней панели. 

Также известно, что флагман Xiaomi выйдет с тремя задними камерами, одна из которых расположится за пределы общего модуля. Круглая вспышка также будет стоять отдельно.

Видео дня

Xiaomi 16 Pro Max / фото Weibo

Дополнительный задний экран Xiaomi Mi 11 Ultra помогает делать селфи, позволяет управлять музыкальным плеером, показывает время, состояние заряда батареи, уведомления и прочее. Ожидается, что в Xioami 16 Pro Max такой экран будет еще более функциональным.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Также Xioami 16 Pro Max приписывают 6,8-дюймовый дисплей с очень тонкими рамками, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, рекордный аккумулятор 7500 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и мощный набор камер с настройками Leica.

Презентация линейки Xiaomi 16 ожидается 25 сентябре. Помимо модели 16 Pro Max, должны представить базовый 16-й и 16 Pro. Новая "Ультра" тоже готовится к релизу, но ее премьеру придется ждать до весны 2026 года.

Примерно в этом же время начнется развертывание HyperOS 3, в которой появится одна из главных фишек Айфонов – "динамический остров" Super Island. На данный момент известно, что до HyperOS 3 обновят более 100 устройств.

Вас также могут заинтересовать новости: