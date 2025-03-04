Представлены новые iPad: базовый планшет подешевел, Air получил поддержку ИИ

Продажи начнутся 12 марта по цене от $349 и $599.

Компания Apple без лишнего шума анонсировала новые планшеты — как и предсказывали инсайдеры. В центре внимания – среднебюджетный iPad Air с процессором M3 на борту и поддержкой ИИ функций Apple Intelligence.

В Apple говорят, что iPad Air на чипсете M3 почти вдвое мощнее модели на M1 и до 3,5 раз быстрее, чем iPad Air с A14 Bionic. Новый планшет доступен в двух размерах: 11 и 13 дюймов.

В остальным это довольно минорный апдейт: тот же дизайн и габариты, экран частотой 60 Гц и четыре варианта по памяти – 128/256/512 ГБ и 1 ТБ. Ценник начинается от 599 долларов (~25 000 грн). Также к планшету можно докупить обновленную Magic Keyboard как у iPad Pro M4 по цене от $269.

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Помимо iPad Air на M3 компания представила iPad 11-го поколения – первое обновление базовой линейки с 2022 года. У него в два раза больше памяти в начальной конфигурации, то есть 128 ГБ. Также обновила чип, поставив A16 вместо A14 Bionic.

Примечательно что базовый iPad не получил поддержку Apple Intelligence, хотя компания внедряет ИИ-функции во все новые устройства с осени 2024 года. Видимо, из-за этого он стоит дешевле предшественника сразу на $100. Цена планшета – от 349 долларов. Старт продаж – 12 марта.

Также на этой неделе ожидается анонс нового MacBook Air. Среди изменений: процессор M4, 16 Гб ОЗУ "в базе", порты Thunderbolt 4 и улучшенная 12-Мп веб-камера с поддержкой Center Stage и Desk View.

Также ходят слухи о втором поколении AirTag, HomePod mini 2 и Apple Watch SE 3, впрочем, о дате выхода нет ничего конкретного. Другими словами, они могут выйти этой весной, а могут задержаться до конца года.

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