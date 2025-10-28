Официальный анонс устройства должен состояться в ближайшее время.

Samsung готовится представить свой первый смартфон с тройным складным экраном - Galaxy Z TriFold. Устройство сможет разворачиваться в полноценный планшет с диагональю около 10 дюймов и получит необычную G-образную конструкцию с двумя шарнирами.

Первые фото новинки появились с выставки K-Tech Showcase, проходящей в рамках саммита APEC CEO Summit в южнокорейском Кёнджу. По данным издания Dailian, прототип демонстрировали за стеклом на стенде Samsung, и, что особенно интересно, на нём не было видно заломов на дисплее.

Galaxy Z TriFold складывается внутрь сразу в двух местах, превращаясь из планшета в компактный смартфон. В разложенном виде устройство больше напоминает мини-ноутбук или крупный планшет.

Главным конкурентом Galaxy Z TriFold станет Huawei Mate XTs, хотя, по слухам, устройство от Huawei страдает от проблем с надёжностью и не самым мощным железом.

Однако стоит ожидать, что цена будет высокой - около 3 миллионов вон (примерно 88 тысяч гривень). Поэтому Galaxy Z TriFold вряд ли станет массовым устройством.

Ранее мы рассказывали, что Apple перенесла выход своего складного iPhone из-за трудностей в производстве. Теперь устройство выйдет в 2027 году, говорят аналитики.

