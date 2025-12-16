Ольга Сумская призвала поклонников помочь финансово Тамаре Яценко.

Народную артистку Украины и исполнительницу роли Прони Прокоповны в спектакле "За двумя зайцами" Тамару Яценко прооперировали.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала ее коллега - Ольга Сумская.

"Нашей дорогой актрисе Тамаре Яценко была сделана операция по замене тазобедренного сустава. Это жизненно необходимая процедура, без которой она не смогла бы вернуться к полноценной жизни, движению и сцене", - отметила актриса.

Сумская также рассказала, что Тамара потратила огромные средства на лечение, а именно общая стоимость операции - 201 572 гривень. Поэтому призвала поклонников поддержать 70-летнюю актрису финансово.

"Есть официальные документы, подтверждающие все расходы: имплант и комплектующие - 127 500 грн, медицинские услуги, анализы, анестезия, диагностика, пребывание в больнице - 74 072 грн. Общая сумма составляет - 201 572 грн. Для одного человека - это огромная сумма, но вместе мы способны совершить чудо. Тамара - поистине народная артистка Украины, человек, который всю жизнь дарит эмоции, смех и свет зрителям. Сегодня она нуждается в поддержке от нас", - подчеркнула Ольга.

Что известно о Тамаре Яценко

Тамара Александровна родилась в Киевской области. С 1979 до 2022 года работала в Киевском национальном академическом Молодом театре. Также снималась в кино и юмористических телешоу, например, "Шоу долгоносиков", и "Мамаду".

