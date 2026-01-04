Известный Android-бренд приостановит выпуск новых смартфонов в 2026 году

Основной причиной называют резкий рост стоимости комплектующих из-за кризиса на рынке памяти и низкая рентабельность бизнеса.

Тайваньский технологический гигант Asus как минимум временно уходит с рынка смартфонов. В текущем году компания не выпустит ни одной новой модели – ни ZenFone, ни ROG Phone, пишет DigiTimes.

Основной причиной называют резкий рост стоимости комплектующих из-за кризиса на рынке памяти и низкая рентабельность бизнеса. Предполагается, что заморозка в мобильном сегменте позволит Asus перенаправить ресурсы на перспективные направления, включая разработку дронов и умных очков с ИИ.

Важно подчеркнуть, что речь идет именно о приостановке разработки новых моделей смартфонов. В Asus заверили, что пользователи уже выпущенных устройств продолжат получать обновления ОС, а также будут обеспечены запчастями и технической поддержкой.

При этом само по себе подразделение по производству смартфонов сохранит свою текущую операционную модель. Фактически на данный момент речь идет не о закрытии направления, а о годичном перерыве в выпуске новых устройств, но не факт, что после этого Asus решит все же вернуться.

Потребителей по всему миру ожидает масштабный рост цен на смартфоны, ПК и другую электронику, который может начаться уже в этом месяце. Все из-за бума ИИ, который вызвал глобальный дефицит оперативной памяти.

Из-за глобального дефицита памяти производителям смартфонов даже придется снижать характеристики новых моделей. Android-бренды почти полностью перестанут предлагать смартфоны с 16 ГБ ОЗУ, а бюджетные модели вновь вернутся к 4 ГБ ОЗУ.

