Компания проводит реструктуризацию и уже перевела часть сотрудников в "игровую" команду ROG Phone.

Смартфоны линейки ZenFone последнее годы были чуть ли не единственными "компактами" с экраном менее 6 дюймов – но, судя по всему, вскоре на рынке останутся только "лопаты". Как утверждают источники, ASUS закрывает серию смартфонов из-за реструктуризации.

Сообщается, что команда, которая отвечала за Zenfone, будет объединена с другими подразделениями производителя или интегрирована в игровую команду ROG Phone. Вероятно, они продаются лучше и/или приносят больше денег.

Линейка ASUS Zenfone разрабатывается с 2014 года. Хотя эти смартфоны не занимали значительной доли на рынке Android, ее последние версии, такие как Zenfone 9 и 10, получили положительные отклики от техноблогеров и журналистов.

К примеру, самый популярный техноблогер в YouTube Маркус Браунли назвал новенький Zenfone 10 "практически идеальным смартфоном". У него реально маленький дисплей (5,92 дюймов, AMOLED, 144 Гц), флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, отличная двойная камера и время автономной работы.

Смартфоны от 6.5 дюймов и больше уже давно стали нормой – производители увеличивают диагональ дисплеев своих мобильных гаджетов для лучшего потребления контента – и для большинства пользователей это огромный плюс.

Однако в 2023 году все еще можно найти телефоны с экраном диагональю до 6 дюймов. УНИАН рассказывал о самых топовых небольших аппаратах: они свободно умещаются в одной руке и подходят как для повседневных задач, так и развлечений.

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