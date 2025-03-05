Преимущества M4 и нанотекстурный дисплей всего за 999 долларов.

Apple официально представила новую версию MacBook Air, оснащённую чипом M4. Внешне ноутбук не изменился, но обновлённое железо должно обеспечить прирост производительности. Помимо процессора, устройство также получило несколько доработок, включая улучшенный дисплей и камеру.

MacBook Air с M4 обзавёлся нанотекстурным дисплеем, который ранее был только в моделях Pro. Это покрытие снижает блики и улучшает видимость при ярком освещении. Также обновлена камера, теперь это 12-мегапиксельный модуль с функцией Center Stage, позволяющей камере автоматически следить за пользователем во время видеозвонков.

Главное обновление - процессор M4, однако нужно отметить, что MacBook Air не сможет раскрыть его потенциал в полной мере из-за отсутствия активной системы охлаждения. Под высокой нагрузкой ноутбук может троттлить, снижая производительность. Тем не менее, по сравнению с версией на M3, новый чип даёт прирост мощности примерно на 20%.

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Apple также увеличила объём базовой оперативной памяти до 16 ГБ, вдвое больше, чем у модели с M3. Максимальная конфигурация теперь поддерживает 32 ГБ, что, вероятно, связано с подготовкой устройств к будущему обновлению Apple Intelligence.

Однако самое приятное в новинке - цена. MacBook будет продаваться в двух вариантах: с экраном на 13 дюймов за 999 долларов и на 15 дюймов за 1199 долларов, в два раза дешевле, чем MacBook Pro с тем же M4. Предзаказы уже стартовали, а до первых покупателей устройство доберётся к 12 марта.

Ранее мы рассказывали, что в 2026 году Apple выпустит два абсолютно новых iPhone. Один из них может быть "раскладушкой", это будет первая разработка Apple в этом направлении.

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