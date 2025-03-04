При цене почти в два раза дешевле iPhone 16e он предлагает 120-герцовый OLED-экран, "прозрачный" дизайн и хорошие камеры.

Стартап Nothing представил свои новые среднебюджетные смартфоны – Phone (3a) и Phone (3a) Pro, дизайн и характеристики которых были раскрыты заранее. Теперь стали известны стоимость и дата релиза.

Оба смартфона получили 6,77-дюймовый AMOLED-экран с поддержкой частоты обновления 120 Гц, чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 50 Вт и камеры 50+8+50 Мп.

Из отличий: продвинутый Phone (3a) Pro получил 50-Мп перископный модуль основной камеры (оптический зум 3x), дополненный ультраширокоугольным модулем на 8 Мп и главным на 50 Мп. Обычный Phone (3a) отличается стандартным модулем телефото на 50 Мп (оптический зум 2x). Селфи-камеры – на 50 и 32 Мп соответственно.

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Также у Pro версии больше памяти в базе (12 ГБайт против 8 ГБайт) и необычный дизайн с круглым блоком камер.

Для обоих смартфонов обещают три года полноценных обновлений OC и шесть лет поддержки патчами безопасности. Цены:

Nothing Phone (3a) – от €329 (~14 300 грн)

Nothing Phone (3a) Pro – от €459 (~19 900 грн)

В продаже с 11 марта. Младшая версия будет продаваться в новом для a-серии синем цвете.

Напомним, на днях в продажу поступил "бюджетный" iPhone 16e от Apple за $599. Релиз получился неоднозначным: смартфон получил OLED-экран, Face ID и Apple Intelligence, но остался с одинарной камерой и старым вырезом.

Ранее специалисты выбрали лучшие Android-смартфоны в пределах от 8000 до 20 000 тысяч гривен. В рейтинг попали модели от Samsung, Google, OnePlus, Nothing и Moto.

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