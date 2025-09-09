Новый флагман Xiaomi побьет рекорд по толщине рамок вокруг экрана, а также получит заметные улучшения по части батареи и камер.

Инсайдеры продолжают делиться подробностями о будущих флагманских сериях Xiaomi 16 и Samsung S26. На этот раз Ice Universe сравнил толщину передних рамок смартфонов на рендерах.

Инсайдер утверждает, что у Galaxy S26 Pro рамки вокруг дисплея практически не изменятся по сравнению с нынешними Galaxy S25. Вероятно, от ощутимых изменений отказались в целях экономии средств и следования примеру Apple (рамки iPhone 17 Pro также не уменьшились).

Xiaomi, напротив, делает ставку на инновации: флагман Xiaomi 16 Pro получит более тонкие рамки благодаря передовым технологиям производства. Помимо этого, дизайн станет более округлым и напомнит актуальные модели iPhone.

Видео дня

Ice Universe заходит еще дальше, заявляя, что Xiaomi 16 Pro имеет все шансы стать самым продаваемым флагманом на базе ОС Android (не считая Ultra-версий) и впервые оказать серьезное давление на позиции Samsung.

По слухам, ключевым преимуществом серии Xiaomi 16 станет не только рекордно тонкие рамки, но и более мощное "железо". Так, Xiaomi 16 Pro Max может получить аккумулятор на 7500 мАч, тогда как Galaxy S26 Ultra, согласно инсайдерским данным, оснастят устаревшей батареей 5000 мАч.

Кроме того, Samsung все чаще критикуют за стагнацию в области камер – корейский бренд на протяжении нескольких поколений использует аналогичные сенсоры. В то же время Xiaomi 16 Pro, как сообщается, предложит заметные улучшения, включая основной модуль с увеличенной матрицей.

Официальная премьера серии Galaxy S26 ожидается в январе 2026 года, тогда как линейка Xiaomi 16, по слухам, дебютирует раньше – возможно, в конце этого месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: