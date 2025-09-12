Согласно многочисленным инсайдам, компания выпустит до конца года новые iPad Pro, Apple TV и HomePod mini.

Несмотря на проведенную недавно презентацию iPhone 17, Apple еще не закончила с анонсами в 2025 году, и слухи утверждают, что корпорация намерена представить как минимум шесть продуктов в ближайшие месяцы.

Издание MacRumors собрало список предполагаемых девайсов, которые они ждут до конца года:

Apple TV — приставка на базе процессора A17 Pro с обновленной Siri (Apple Intelligence) и новым чипом Apple N1 (Wi-Fi 7/Bluetooth 6/Thread);

— приставка на базе процессора A17 Pro с обновленной Siri (Apple Intelligence) и новым чипом Apple N1 (Wi-Fi 7/Bluetooth 6/Thread); HomePod mini — процессор S9/S10, обновленная Siri, чип Apple N1, улучшенное звучание, UWB-чип U2 и новые цвета корпуса;

— процессор S9/S10, обновленная Siri, чип Apple N1, улучшенное звучание, UWB-чип U2 и новые цвета корпуса; AirTag 2 — увеличенная дальность поиска, более защищенный от несанкционированного доступа динамик и уведомления о низком заряде батареи;

— увеличенная дальность поиска, более защищенный от несанкционированного доступа динамик и уведомления о низком заряде батареи; iPad Pro — с чипами M5 и двойной фронтальной камерой;

— с чипами M5 и двойной фронтальной камерой; Vision Pro — более быстрый процессор M4/M5, обновленный ремешок и корпус в цвете "космический черный";

— более быстрый процессор M4/M5, обновленный ремешок и корпус в цвете "космический черный"; Studio Display 2 — новая версия монитора с подсветкой mini-LED, чипом A17 и Apple N1 (Wi-Fi 7/Bluetooth 6/Thread).

А вот новые модели MacBook Pro с чипами серии M5, скорее всего, появятся не раньше начала 2026 года. Таким образом Apple впервые за несколько лет пропустит ежегодное обновление своих профессиональных ноутбуков.

Видео дня

Пока неясно, планирует ли Apple проводить еще одно большое мероприятие в этом году или попросту опубликует пресс-релизы на сайте и откроет продажи новых гаджетов.

По данным инсайдеров, в первой половине 2026-года появится iPhone 17e. Как и iPhone 16e, смартфон сохранит упрощенный набор функций, однако получит обновленное "железо".

Вас также могут заинтересовать новости: