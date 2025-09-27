Батарею iPhone 17 и 17 Pro Max сравнили с топовыми флагманами на Android

Первым во время теста внезапно отключился Galaxy S25 Ultra.

На канале Geek Abhishek вышло видео, в котором сравнивается автономность популярных флагманов, включая две новинки – iPhone 17 и 17 Pro Max. В тесте также участвовали Galaxy S25 и S25 Ultra, OnePlus 13 и Google Pixel 9 Pro XL.

Тест автономности включает в себя использование смартфонов в смешанном режиме: воспроизведение видео, фотосъемка, соцсети и запуск игр. Первым во время теста внезапно отключился Galaxy S25 Ultra. Следом за ним выбыли iPhone 16 и Galaxy S25.

Далее батарея иссякла у iPhone 17, OnePlus 13, iPhone 16 Pro Max. Немного дольше продержался Google Pixel 9 Pro XL. Под конец тестирования в строю остались только iQOO 13 и iPhone 17 Pro Max. Топовый смартфон Apple с небольшим преимуществом победил в этом соревновании.

Показатели автономности протестированных смартфонов:

Galaxy S25 Ultra — 7 часов 2 минуты

iPhone 16 — 7 часов 10 минут

Galaxy S25 — 7 часов 14 минут

iPhone 17 — 7 часов 33 минуты

OnePlus 13 — 7 часов 34 минуты

iPhone 16 Pro Max — 7 часов 38 минут

Google Pixel 9 Pro XL — 7 часов 49 минут

iQOO 13 — 8 часов 41 минута

iPhone 17 Pro Max — 8 часов 57 минут

Итоги испытания подтверждают: автономность смартфонов определяется не только емкостью аккумулятора, но и качеством программной оптимизации вместе с энергоэффективностью железа. Например, в iQOO 13 емкость АКБ 6150 мАч, тогда как в iPhone 17 Pro Max – 4832 или 5088 мАч в зависимости от версии.

Рекордно тонкий iPhone Air удивил специалистов временем своей автономной работы. Несмотря на скромный по меркам 2025 года аккумулятора, смартфон демонстрирует показатели, сопоставимые с Android-смартфонами с батареей емкостью 5000 мАч.

УНИАН рассказывал, что тест на прочность подтвердил главный недостаток Pro-моделей iPhone 17. Переход от титана к алюминию в привел к тому, что смартфоны легко поцарапать.

