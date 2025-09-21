Минцифра расценивает распространение поддельных файлов как скоординированную попытку атаки на приложение "Дія".

В Минцифре опровергли информацию о "сливе" данных из "Дії", о котором ранее сообщалось в сети. В частности заместитель Министра цифровой трансформации по кибербезопасности и облакам Виталий Балашов отметил, что после информации о возможном "сливе" команда министерства провела соответствующее расследование.

"Распространенные файлы - фальсификация и не происходят из систем "Дії" и не являются результатом их взлома или утечки. Конкретно - опубликованные файлы это смесь ранее известных "сливов" из коммерческих источников, которые вручную отредактировали и дополнили поддельными записями, чтобы они выглядели как "свежая" база данных. Это типичная практика черного рынка: старые утечки "освежили" поддельными записями, чтобы выдать их за новый массовый слив и ввести людей в заблуждение", - подчеркнул он.

По словам Балашова, Минцифра расценивает распространение поддельных файлов как скоординированную попытку атаки на приложение "Дія" и подрыв доверия к государственным сервисам.

"Еще раз подчеркиваем, "Дія" не сохраняет персональных данных - система работает по принципу data-in-transit: информация подтягивается из государственных реестров в момент запроса и не накапливается в приложении или на портале. В подтверждение этого - в марте 2024 года был обнародован код "Дії". Он находится в открытом доступе, и любой может убедиться, что в нем нет скрытых баз с данными граждан", - заверил чиновник.

Ранее в Украине заявили об утечке данных при запуске "е-Нотариата". Однако в Министерстве цифровой трансформации опровергли такую информацию.

"Информация об утечке персональных данных украинцев во время тестирования системы "е-Нотариата" не соответствует действительности. Важно понимать: нотариусы в своей работе ежедневно пользуются реестрами доверенностей и наследственных дел и работают с этими данными на законных основаниях с соблюдением правил нотариальной тайны", - заверили в переданном УНИАН релизе от Минцифры.

