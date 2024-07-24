TP-Link выпустил самый дешевый роутер на сегодня с поддержкой Wi-Fi 7

Устройство оценили в 99 долларов, тогда как конкуренты продаются по цене ~300 долларов.

Компания TP-Link выпустила Archer BE3600 – маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 7 стоимостью всего 99 долларов. The Verge отмечает, что он является самым дешевым из всех, что доступны на глобальном рынке с тех пор, как в прошлом году начали появляться первые роутеры с поддержкой нового стандарта.

Для сравнения, сейчас нижний предел для роутеров Wi-Fi 7 обычно составляет около $300. Само собой, низкая стоимость означает и некоторые компромиссы, с которыми придется мириться покупателю такого роутера.

В частности, у роутера, как у его более дорогих собратьев, нет поддержки 6 ГГц – только 2,4 ГГц и 5 ГГц. Это негативно сказывается на скорости. Archer BE3600 способен выдавать до 2882 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 688 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц.

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Устройство также ограничено в возможностях подключения. Например, у более дорогих моделей с Wi-Fi 7 есть два порта Ethernet 10 Гбит/с и четыре 2,5 Гбит/с. У Archer BE3600 в наличии только один 2,5 Гбит/с WAN, один 2,5 Гбит/с LAN и три гигабитных LAN-порта, что все равно редкость при такой цене.

Очевидно, что за TP-Link последуют и другие компании. В будущем, когда Wi-Fi 7 станет более распространенным стандартом, количество доступного сетевого оборудования увеличится.

Напомним, стандарт Wi-Fi 7 официально запустили в середине января 2024 года. Новая технология почти в пять раз быстрее Wi-Fi 6, а также стабильнее и надежнее.

Однако ценность Wi-Fi 7 выходит за рамки простого увеличения скорости. Новый стандарт обеспечит большую пропускную способность сети и еще ниже задержки. Это будет иметь неоценимое значение для "иммерсивного опыта" в онлайн играх и беспроводных VR-гарнитурах, а также для потокового видео.

Одним из первым смартфонов с наличием Wi-Fi 7 стал Samsung Galaxy S24. А поддержку нового стандарта называют одним из весомых преимуществ iPhone 16 над iPhone 15.

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