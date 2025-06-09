Google похвасталась, что Chrome стал рекордно быстрым, но пользователи этому не рады

Google Chrome по-прежнему "ест" слишком много оперативки и разряжает ноутбук раньше, чем это сделает любой другой браузер.

Google выпустила обновление браузера Chrome до версии 139. Как утверждает команда продукта, браузер достиг исторического максимума скорости в тесте Speedometer 3.0, став на 10% быстрее по сравнению с августом 2024 года.

Ускорение удалось достичь благодаря доработке всех ключевых механизмов отображения веб-страниц (рендеринга), более эффективному использованию кэша, а также оптимизации работы с памятью и доработки структур данных, говорится в блоге Google.

По словам разработчиков, страницы стали загружаться быстрее, а у самого браузера улучшился отклик. Однако в публикации отсутствуют сравнения с другими браузерами, такими как Firefox или Microsoft Edge, что затрудняет объективную оценку конкурентных преимуществ Chrome.

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При этом, несмотря на улучшения, пользователи продолжают жаловаться на высокую нагрузку Chrome на систему, особенно на девайсах с ограниченным объемом ОЗУ. Хоть Google уже приняла меры по снижению "прожорливости" Chrome, многие замечают, что в работе на слабых устройствах улучшения остаются незначительными.

Кроме того, часть аудитории сохраняет настороженность к Google из-за опасений, связанных с возможным отслеживанием активности в интернете. Аналогичные обвинения звучат и в адрес других крупных ИТ-компаний, но к Chrome приковано особое внимание, в первую очередь из-за доминирующей позиции на мировом рынке браузеров.

Актуальная статистика показывает, что Chrome остается безоговорочным лидером среди пользователей с долей 65%. Microsoft Edge, который является браузером по умолчанию в Windows 10 и 11, пользуется 13% юзеров.

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