Проблемы начали возникать в разных регионах страны.

После того как в России запретили Facebook и Instagram, признав их "экстремистскими", путинский режим взялся за блокировку популярных VPN-протоколов.

По сообщениям российских информисточников, проблемы наблюдаются, как минимум, в Западной Сибири, Краснодаре, Ростове-на-Дону – там недоступны серверы на протоколах L2TP и IPsec. Сообщается, что в сетях "Ростелекома" и других операторов подключение не осуществляется даже между сервером и клиентом в России.

Это большой удар, в частности, по корпоративным сетям – многие администраторы таких сетей сейчас срочно ищут решения для обхода, – говорится в сообщении сервиса мониторинга блокировок и доступности ресурсов.

Простыми словами, выход в интернет без цензуры для обычных россиян вскоре станет невозможным, если не уже.

Отмечается, что Роскомнадзор начал массово блокировать VPN-сервисы в России сразу же после начала полномасштабной войны в Украине. Среди заблокированных – Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN.

Кроме того, за независимое освещение войны в Украине в РФ уже заблокировали свыше 1000 сайтов. От российских СМИ требуют называть войну исключительно "специальной операцией", а все несогласные попадают в черный список.

Напомним, ранее в СНБО дали рекомендации по VPN-сервисах для украинцев, которые продолжают проживать на оккупированной после 24 февраля 2022 года территории, и которые подключены к российским сетям.

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