Вероятно, это понравится избранному президенту Трампу и его консервативным союзникам.

Компания Meta объявила о ряде изменений в своей практике модерации контента, которые фактически положат конец ее давней программе проверки фактов, политике, введенной для ограничения распространения дезинформации в ее социальных сетях. Facebook и Instagram откажутся от фактчекеров, а вместо них появятся "примечания сообщества".

Как пишет The New York Times, отмена многолетней политики является ярким признаком того, как компания перепозиционирует себя для президентства Дональда Трампа в течение недель до его начала. Meta заявила, что компания слишком далеко отошла от своих ценностей за предыдущее десятилетие.

В серии объявлений в период президентского перехода Meta резко изменила свою стратегию в ответ на то, что ее генеральный директор Марк Цукерберг назвал "культурным переломным моментом", отмеченным выборами.

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"Мы хотим отменить расползание миссии, которое сделало наши правила слишком строгими и слишком склонными к чрезмерному исполнению", - заявил в своем заявлении Джоэл Каплан, недавно назначенный руководитель глобальной политики Meta.

Отмечается, что вместо того, чтобы использовать новостные организации и другие сторонние группы, Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и Threads, будет полагаться на то, что пользователи будут добавлять заметки или исправления к сообщениям, которые могут содержать ложную или вводящую в заблуждение информацию.

Марк Цукерберг сказал в видео, что новый протокол, который начнет работу в Соединенных Штатах в ближайшие месяцы, похож на тот, который используется X, под названием Community Notes. Он отметил:

"Мы достигли точки, когда у нас стало слишком много ошибок и цензуры. Недавние выборы стали переломным моментом в пользу того, чтобы снова поставить свободу слова в приоритет. Мы собираемся вернуться к нашим корням, сосредоточиться на снижении количества ошибок, упрощении политики и восстановлении свободы слова на наших платформах".

Он также заявил, что Meta намерена сотрудничать с Трампом, чтобы "дать отпор правительствам, которые преследуют американские компании и требуют ужесточения цензуры"

Цукерберг признал, что в результате этого решения на платформе будет больше "плохих вещей".

"Реальность такова, что это компромисс. Это значит, что мы будем ловить меньше плохих вещей, но мы также сократим количество сообщений и аккаунтов невинных людей, которые мы случайно удаляем", - сказал он.

Действия Meta воодушевили консервативных союзников избранного президента Трампа, многим из которых не нравилась практика добавлять отказы или предупреждения к сомнительным или ложным сообщениям.

После того, как Трамп выиграл второй срок в ноябре, Meta быстро предприняла попытки восстановить напряженные отношения между ним и его компанией и консерваторами.

Политика проверки фактов родилась из предыдущей победы Трампа в 2016 году. В то время Facebook подвергался критике за бесконтрольное распространение дезинформации, распространяемой по его сети, включая сообщения от иностранных правительств, направленные на то, чтобы посеять раздор среди американской общественности.

В результате огромного давления общественности Цукерберг обратился к внешним организациям, таким как Associated Press, ABC News и сайту проверки фактов Snopes, а также к другим глобальным организациям, проверенным Международной сетью проверки фактов, чтобы они проверили потенциально ложные или вводящие в заблуждение посты в Facebook и Instagram и вынесли решение о том, нужно ли их аннотировать или удалять.

Среди объявленных изменений: снятие ограничений на такие темы, как иммиграция и гендерная идентичность, которые, по словам Цукерберга, "оторваны от мейнстримного дискурса". Команды модераторов будут переведены из Калифорнии, а рассмотрение контента в США будет перенесено в Техас.

Новости о компании Meta

Компания Meta занимается разработкой новых "подростковых аккаунтов" для пользователей Instagram, которым еще не исполнилось 18 лет, чтобы родители имели больше возможностей для контроля их деятельности, среди которой возможность заблокировать доступ детей к приложению в ночное время.

В частности компания заявила, что запускает подростковые аккаунты, которые будут применяться к новым пользователям. Позже такие настройки будут распространены и на существующие аккаунты, которые ведут подростки.

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