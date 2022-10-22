По автономности айфоны оказались заметно лучше конкурентов, чего не скажешь о скорости зарядки.

Сегодня одним из важных параметров смартфона является его время автономной работы. В прошлом айфоны часто уступали флагманам Android в этом плане, однако, начиная с серии iPhone 13, этот недостаток был устранен.

Новое сравнение, проведенное компанией Huangjia Evaluation, показало, что по автономности айфонам нет равных – в соответствующем рейтинге топ-3 занимают исключительно смартфоны Apple.

на первом месте оказался iPhone 13 Pro Max с результатом 9 часов 3 минуты;

за ним идет iPhone 14 Plus с временем автономной работы 8 часов 57 минут;

замыкает тройку iPhone 14 Pro Max, который проработал 8 часов 31 минуту.

Самым сильным на стороне Android является премиум-флагман от Realme – GT2 Master Explorer Edition – с временем автономной работы 8 часов и 22 минуты. За ним идет iQOO 10 Pro с результатом 8 часов 20 минут, а Redmi K50 смог проработать на 2 минуты меньше. Остальные флагманы продержались менее 8 часов.

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А вот по скорости зарядки айфоны уступают Android, причем с треском. Здесь лучшим является iQOO 10 с поддержкой 200-ваттной зарядки. Он полностью заряжается всего за 11 минут. iPhone 13 Pro Max находится на последнем месте – ему требуется около двух часов (118 минут).

Раньше УНИАН делился советами, что делать, если смартфон стал быстрее разряжаться. Ничего скачивать или устанавливать не нужно: все необходимые инструменты уже встроены в систему.

А если вы в поисках бюджетного телефона, который не ударит по карману, рекомендуем обратить внимание на топ лучших смартфонов, выпущенных в последние несколько лет, которые сейчас продаются дешевле $150.

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