Специалисты бенчмарка AnTuTu порадовали нас очередным топом смартфонов, которые заряжаются быстрее остальных моделей. За основу бралось время, которое требуется для зарядки от 5% до 100%.
Победителем "гонки" стал iQOO 10 Pro от Vivo, который поддерживает зарядку мощностью 200 Вт. Это самая быстрая зарядка в коммерческом смартфоне на сегодняшний день. Его результат – 9 минут 48 секунд.
На второй строчке рейтинга с приличным отрывом от лидера расположилась еще одна модель Vivo, iQOO 9 Pro с показателем 14:51, а на третьей – игровой флагман Black Shark 5 (14:53).
Другие смартфоны, попавшие в рейтинг:
- iQOO 7 – 14 минут 55 секунд;
- Red Magic 7S Pro – 15 минут 28 секунд;
- Red Magic 7 Pro Transparent Edition – 16 минут 47 секунд;
- Realme GT Neo3 – 16 минут 56 секунд;
- Nubia Z30 Pro – 17 минут 41 секунда;
- Red Magic 7 Transparent Edition – 18 минут 26 секунд;
- Xiaomi 12S Pro – 19 минут 47 секунд.
Ранее УНИАН писал о десятке лучших смартфонов по предпочтениям пользователей. Список возглавила выпущенная еще в августе 2020 года модель Samsung Galaxy Note 20 Ultra.
Также упоминались самые выгодные Android-смартфоны с точки зрения "цена-качество". Если вы не мониторите постоянно рынок смартфонов, подобные рейтинги могут быть полезны при выборе нового устройства.
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