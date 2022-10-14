В таких смартфонах пользователей больше всего интересует мощная батарея, большой запас внутренней памяти и, по возможности, эффектный дизайн.

Выбрать бюджетный, но при этом качественный телефон бывает нелегко. Авторы портала Gizсhina составили топ из пяти лучших смартфонов, выпущенных в последние несколько лет, которые сейчас продаются дешевле $150 или 5.5 тысяч в гривнах.

Как правило, в таких смартфонах пользователей больше всего интересует мощная батарея, большой запас внутренней памяти и, по возможности, эффектный дизайн.

На первом месте оказался Redmi 10 2022, который практически ничем не отличается от прошлогодней модели. У него точно такой же дизайн, 90-герцовый экран и камера на 50 Мп. Внутри процессор MediaTek Helio G88, а батарея на 5000 мАч поддерживает 18-ваттную быструю зарядку.

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За ним следует Redmi A1 – самый доступный смартфон в ассортименте Xiaomi. По цене всего $100 или 3.5 тысяч грн., аппарат поставляется с 6,52-дюймовым IPS-экран, батареей на 5000 мАч и процессором MediaTek Helio A22. Вместе с тем это первый за долгое время смартфон компании на чистом Android.

Еще один неплохой смартфон, который существенно подешевел с момента своего выхода – MOTO G31, который может похвастаться экраном OLED. Внутри – тандем процессора Helio G85 с аккумулятором емкостью 5000 мАч. Также есть модуль NFC для бесконтактных платежей и боковой сканер отпечатков пальцев.

На четвертое место в топ Gizchina попал недавно выпущенный Realme C30, который производитель называет "одним из самых стильных решений в своем ценовом сегменте". Устройство оснащено восьмиядерным чипом Unisoc T612, 6,5-дюймовым ЖК-экраном и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Список закрывает Nokia C31, который получил большой экран IPS с диагональю 6,75 дюйма. В основе аппаратной платформы лег старенький чипсет SoC Unisoc 9863A1. Впрочем, его вполне хватает для запуска полноценной Android 12.

Лучшие смартфоны в категории "топ за свои деньги"

Ранее популярный сервис тестирования производительности устройств AnTuTu обновил ежемесячный рейтинг лучших мобильных устройств с точки зрения "цена-качество".

В самой бюджетной категории лидером стала модель Redmi Note 11T Pro с 6.6-дюймовым экраном, чипсетом MediaTek Dimensity 8100 и батареей емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. Второе и третье место разделили OnePlus Ace Racing Edition и OPPO K9 Pro

Если же бюджет не ограничен, то оптимальным выбором считается Nubia Red Magic 7S Pro, который получил самую топовую на сегодняшний день начинку.

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