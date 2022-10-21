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Вопрос, почему смартфон стал быстрее разряжаться, никогда не перестанет быть актуальным. Несмотря на то, что устройства с аккумулятором на 5000–6000 мАч уже давно стали некой константой для рынка, проблема быстрой разрядки аккумулятора никуда не делась.

Иногда кажется, что можно часами заряжать смартфон лишь для того, чтобы он разрядился в два раза быстрее. Мы попробовали разобраться в причинах и собрали несколько полезных советов.

Уменьшите яркость дисплея

Начнем с одной из наиболее очевидных причин быстрой разрядки аккумулятора телефона – яркости экрана. Конечно же, большинству пользователей хочется лицезреть максимально яркий дисплей с сочными оттенками, но он "съедает" заряд просто на глазах. Поэтому, по возможности, сведите яркость экрана к 60-70%, чтобы сэкономить дополнительное время автономной работы.

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Также рекомендуется включить режим "Адаптивной яркости", который автоматически меняет интенсивность свечения экрана в зависимости от освещения окружающей среды. Найти его можно в настройках телефона в разделе "Дисплей" или "Дисплей и яркость" (в зависимости от Android или iOS).

Как альтернатива, попробуйте перейти в популярных приложениях на темную тему – так и глаза будут меньше уставать, и батарея продержится дольше. Как правильно, этот режим помогает сохранить дополнительные 15-20% заряда, которых вполне хватит на несколько часов работы.

Отключите работу приложений в фоновом режиме

Многие приложения продолжают работать в фоновом режиме, даже если вы не используете их активно – они получают различные сведения, отправляют уведомления и обновляются. К примеру, VPN'ы, антивирусы или приложения для фитнеса.

Для этого в меню настроек вашего смартфона перейдите в "Уход за устройством" (Android) или "Аккумулятор" (iPhone). Там вы найдете график использования аккумулятора и список приложений, которые больше всего используют заряд. Так вы сможете обнаружить, какие именно приложения "съедать" энергоемкость батареи.

Что важно, лучше не делать так с приложениями, фоновая работа которых вам необходима. Например, с "Воздушной тревогой", которая оповещает о начале и завершении разных типов тревог.

Используйте функцию "Режим энергосбережения"

Это решение наиболее актуально, когда заряд смартфона близится к нулю. При переходе в "Режим энергосбережения" замедляется работа процессора и приостанавливается работа некоторых функций, в том числе приложений в фоновом режиме.

На айфоне, например, можно сделать так, чтобы телефон всегда оставался в режиме энергосбережения, даже если вы попытаетесь выключить его. Как это сделать, мы рассказывали в отдельной заметке.

Отключите автоматический запуск режима "Картинка-в-картинке"

Если вы активно используете YouTube Premium, Twitch и другие видео-платформы на своем телефоне, вы наверняка оценили все прелести этого режиме. Он позволяет просматривать ролики и при этом работать в другом приложении.

Несмотря на все свои удобства, он очень сильно нагружает аккумулятор. Чтобы отключить режим "Картинка-в-картинке" в выбранных приложениях, зайдите в настройки своего телефона и перейдите в раздел "Приложения" на Android или "Картинка в картинке" на iPhone в разделе "Основные".

Возможно, стоит задуматься о замене аккумулятора

Возможно, аккумулятор просто отжил свое и пора бы его поменять. Эта проблема особенно актуальна для смартфонов, которым больше чем три года.

В iOS можно просмотреть состояние аккумулятора и узнать сколько ему еще "осталось" – достаточно зайти в соответствующий раздел настроек. В Android нужно использовать специальные программы – например, Accu​Battery или 3C Battery Manager, хотя многие производители имеют и штатные средства отслеживания здоровья аккумулятора.

Дополнительные советы и рекомендации

Во-первых, старайтесь использовать для зарядки оригинальное зарядное устройство, входящее в комплект поставки вашего телефона, так как это с большей вероятностью позволит батарее достичь оптимальной емкости. Это также положительно влияет на скорость зарядки.

Также не будет лишним установить антивирус и проверить смартфон на наличие вредоносных программ. Вредоносное ПО может тратить заряд батареи намного больше, чем обыкновенные утилиты.

Ну и напоследок, как бы грустно это ни звучало, но срок службы любого устройства подходит к концу. Если ваш смартфон еле заряжается и из последних сил удерживает заряд, и вы перепробовали все вышеперечисленные методы, возможно, пришло время, наконец, задуматься об апгрейде.

Если вы в поисках бюджетного смартфона, который не ударит по карману, рекомендуем обратить внимание на топ лучших смартфонов, выпущенных в последние несколько лет, которые сейчас продаются дешевле $150.

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