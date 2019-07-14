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На Уимблдоне состоялся "самый жестокий теннисный матч в истории" (видео)

13:02, 14 июля 2019
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Николя Маю / REUTERS

Маю играл в финале в паре со своим соотечественником Эдуардом Роже-Вассленом против колумбийского дуэта в составе Хуана-Себастьяна Кабаля и Роберта Фара.

В первом сете Маю получил мячом по лицу - француз не успел увернуться после сильнейшего удара соперника. Маю несколько минут приходил в себя, ему понадобилась помощь врачей.

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Однако на этом невезение француза не закончилось. В решающей пятой партии после удара соперника мяч попал Маю в пах.

"Снова! Вы можете в это поверить?", - сказал комментатор трансляции.

В кадр телетрансляции также попал известный американский актер Вуди Харрельсон, который замер с открытым ртом.

"Это самый ужасный и жестокий теннисный матч, который я когда-либо видел, десятилетиями следя за спортом", - подписал видео в Twitter журналист Тимоти Берк.

Отметим, что поединок длился 4 часа 56 минут и в итоге завершился победой колумбийцев со счетом 6:7, 7:6, 7:6, 6:7, 6:3.

Как сообщал УНИАН, победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде стала румынка Симона Халеп.

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Теги: #теннис#Уимблдон-2019