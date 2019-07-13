Румынская теннисистка Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон (видео)

В финальном матче Симона Халеп обыграла титулованную американку Серену Уильямс.

Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона-2019.

В финальном матче Халеп, которая была посеяна на турнире под седьмым номером, обыграла одиннадцатую сеяную Серену Уильямс из США.

Для победы Халеп хватило двух сетов. Матч продлился 55 минут и завершился победой румынки со счетом 6:2, 6:2.

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Интересно, что Халеп удалось обыграть Серену Уильямс лишь во второй раз в одиннадцати матчах.

27-летняя Халеп впервые в карьере победила на Уимблдоне и завоевала второй титул на турнирах "Большого шлема" (в ее активе также победа на "Ролан Гаррос" в 2018 году).

Симона стала первой румынской теннисисткой в истории, которой удалось выиграть Уимблдон.

Что касается Уильямс, то она не смогла выиграть 24-й титул на турнирах "Большого шлема" и повторить рекорд по этому показателю среди женщин, который принадлежит австралийке Маргарет Корт.

Как сообщал УНИАН, в полуфинале Уимблдона Халеп выбила из борьбы украинку Элину Свитолину.