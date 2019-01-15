Харден набрал 57 очков в победном матче Хьюстона против Мемфиса в НБА

Игра завершилась со счетом 112:94.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации "Хьюстон Рокетс" обыграли "Мемфис Гриззлис" в матче, в котором Джеймс Харден набрал 57 очков.

Игра завершилась со счетом 112:94, сообщает официальный сайт соревнований.

"Мемфис" выиграл только стартовую 12-минутку в игре, которая завершилась со счетом 29:24. После этого премищество "Хьюстона" было подовляющим - 19:30, 22:33, 24:25, а главным героем матча стал Харден.

НБА. Регулярный чемпионат.

15 января.

Бруклин Нетс – Бостон Селтикс 109:102 (27:25, 19:20, 44:21, 19:36)

БН: Аллен (19 + 12 подборов), Кэрролл (10 + 14 подборов)

БС: Тейтум (34)

Хьюстон Рокетс – Мемфис Гриззлис 112:94 (24:29, 30:19, 33:22, 25:24)

Х: Харден (57)

Сан-Антонио Сперс – Шарлотт Хорнетс 93:108 (24:28, 19:21, 29:27, 21:32)

С: Олдридж (28 + 10 подборов)

Ш: Уокер (33)

Юта Джаз – Детройт Пистонс 100:94 (27:31, 26:28, 22:15, 25:20)

Ю: Гобер (18 + 25подборов)

Д: Драммонд (15 + 13 подборов)

Сакраменто Кингз – Портленд Трэйл Блэйзерс 115:107 (24:27, 30:17, 29:31, 32:32)

С: Бэгли (13 + 11 подборов)

П: Лиллард (35), Амину (13 + 11 подборов)

Лос-Анджелес Клипперс – Нью-Орлеан Пеликанс 117:121 (36:32, 27:34, 25:28, 29:27)

К: Харрелл (26 + 10 подборов)

НО: Дэвис (46 + 16 подборов)