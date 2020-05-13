Динамо празднует день рождения: история и достижения киевского клуба

Сегодня киевское "Динамо" празднует свой 93-й день рождения.

Разные исследователи истории футбольной команды киевского «Динамо» указывают на дату основания клуба 13 мая 1927 года.

Именно эта дата упоминается в различных средствах массовой информации, спортивно-информационных изданиях и книгах по истории футбола. Поэтому именно сегодня киевское «Динамо» празднует свой 93-й день рождения.

Дата основания команды «Динамо»

Существует несколько точек зрения на дату рождения команды, которая находится во временном промежутке между 13 мая 1927 года (регистрация устава Киевского пролетарского спортивного общества (ПСО) “Динамо” Межведомственной комиссией по делам общественных организаций и союзов) и 1 июля 1928 года (первая известная нам игра футбольной команды киевского “Динамо” в Белой Церкви). Более пятидесяти лет в средствах массовой информации, спортивно-информационных изданиях, книгах по истории футбола упоминается, что команда создана в 1927 году. Эта дата была указана как в бывшей эмблеме клуба, так и в официальных документах ФИФА и УЕФА.

Регистрация Киевского ПСО “Динамо” 13 мая 1927 года, в рамках которого позднее родилась футбольная команда, подтверждена документами, которые находятся в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины (фонд № 5, опись 3, дело 418, лист 25, а также в этом же фонде и описи дело 472, лист 66). Никаких других документов о создании футбольной команды в рамках Киевского ПСО “Динамо”, которые имели бы отношение к 1927 или к началу 1928 годов, до сих пор не обнаружено. Поэтому датой рождения футбольной команды киевского “Динамо” можно считать 13 мая 1927 года.

Клубные достижения “Динамо”

Чемпионат СССР

За советский период истории «Динамо» завоевало 13 чемпионских титулов, 9 Кубков СССР, 3 Суперкубка СССР, что делает «Динамо» самой титулованной командой в истории советского футбола.

Чемпион (13 рекорд): 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990 гг

Серебряный призёр (11): 1936 (весна), 1952, 1960, 1965, 1969, 1972, 1973, 1976 (осень), 1978, 1982, 1988 гг

Бронзовый призёр (3): 1937, 1979, 1989 гг

Кубок СССР

Обладатель (9): 1954, 1964, 1965/66, 1974, 1978, 1982, 1984/85, 1986/87, 1989/90 гг

Финалист 1973 г

Кубок сезона

Обладатель (3 рекорд): 1980, 1985, 1986 гг

Кубок УССР

Обладатель (6): 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1948 гг

Независимая Украина

Чемпионат Украины

Чемпион (15, рекорд): 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2009, 2015, 2016 гг

Серебряный призёр (10): 1992, 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018 гг

Бронзовый призер: 2013

Кубок Украины

Обладатель (11): 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015 гг

Финалист (5): 2002, 2008, 2011, 2017, 2018 гг

Суперкубок Украины

Обладатель (8): 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019 гг

Еврокубковые достижения

Кубок обладателей кубков УЕФА

Обладатель (2): 1975, 1986 гг

Суперкубок УЕФА

Обладатель 1975 г

Финалист 1986 г

Достижения игроков «Динамо»

Следующие футболисты получили «Золотой мяч», выступая за «Динамо» Киев:

Олег Блохин — 1975

Игорь Беланов — 1986

Лучшие бомбардиры еврокубков

Следующие футболисты становились лучшими бомбардирами европейских клубных турниров, являясь игроками «Динамо»:

Лучший клубный нападающий Европы (версия УЕФА): Андрей Шевченко — 1999

Лучший нападающий Лиги чемпионов УЕФА (версия УЕФА): Андрей Шевченко — 1999

Лучший бомбардир Лиги чемпионов УЕФА: Андрей Шевченко — 1999 (8 голов)

Лучший бомбардир Кубка обладателей кубков УЕФА: Олег Блохин, Игорь Беланов, Александр Заваров — 1986 (по 5 голов)

Лучший бомбардир Лиги чемпионов УЕФА: Сергей Ребров — 2000 (с учётом квалификационных игр)

Футболисты года СССР

Следующие футболисты становились футболистами года в СССР, являясь игроками «Динамо» Киев:

Андрей Биба — 1966

Владимир Мунтян — 1969

Евгений Рудаков — 1971

Олег Блохин — 1973, 1974, 1975

Анатолий Демьяненко — 1985

Александр Заваров — 1986

Алексей Михайличенко — 1988

Следующие футболисты становились лучшими бомбардирами чемпионата Украины, являясь игроками «Динамо» Киев:

Сергей Ребров — 1997/98

Андрей Шевченко — 1998/99

Максим Шацких — 1999/00, 2002/03

Артем Милевский — 2009/10

Андрей Ярмоленко — 2016/17

Следующие футболисты становились обладателями Золотого мяча Украины, являясь игроками «Динамо» Киев:

Олег Гусев — 2007

Артем Милевский — 2009

Андрей Ярмоленко — 2016, 2017

Чемпионы Европы

Следующие футболисты становились чемпионами Европы, являясь игроками «Динамо» Киев:

Юрий Войнов — 1960

Юрий Ковалёв — 1960

Рейтинг ФИФА 100

Следующие футболисты, игравшие за «Динамо» Киев, числятся в списке ФИФА 100:

Андрей Шевченко

Валерий Лобановский и "Динамо"

Звездный вингер киевского «Динамо» Валерий Лобановский на протяжении 21 года тренировал свою родную команду. На основе игроков «Динамо» он также создал звездную сборную СССР, самые значительные успехи которой пришлись на 1986 и 1988 годы.

Лобановский был новатором. Он относился к тренерской работе, как к науке, углубляясь в ее изучение намного больше, чем его современники. Многие прогнозы Валерия Васильевича стали пророческими. Лобановского часто обвиняли в «сухом» виденье игры и в том, что он пренебрегает человеческим фактором в поисках идеальных связок на поле, словно шахматист.

Лобановский был «продуктом» 50-х годов 20-го века. Это было время значительного технологического прогресса на Западе. И Валерий Васильевич стремился создать идеальную формулу из 11-ти человеческих переменных. Для него этот процесс был чем-то вроде прикладной химии, которую он хотел изучить.

Еще в начале 90-х наработки Лобановского казались, как минимум, странными для футбольной Европы. Для родоначальников футбола, англичан, Валерий Васильевич был, как будто, предводителем советской команды фанатиков.

Однако со временем все изменилось. Во многом благодаря Валерию Васильевичу Лобановскому сегодня любимую игру миллионов воспринимают, как особо сложный вездесущий организм.

Достижения Лобановского

Достижения в качестве игрока: чемпион СССР (1961), обладатель Кубка СССР (1964).

Карьера тренера: "Днепр" (1968-1972), "Динамо" Киев (1973-1982, 1984-1990, 1997-2002), сборная СССР (1975-1976, 1982-1983, 1986-1990), сборная ОАЭ (1990-1992), сборная Кувейта (1994-1996), сборная Украины (2000-2002).

Достижения в качестве тренера: восьмикратный чемпион СССР, шестикратный обладатель Кубка СССР, трехкратный обладатель Суперкубка СССР, двукратный обладатель Кубка обладателей кубков, победитель Суперкубка УЕФА, пятикратный чемпион Украины, трехкратный обладатель Кубка Украины.

Под его руководством олимпийская сборная СССР на Играх-1976 завоевала бронзу. В 1988 году на чемпионате Европы привел команду ко второму месту.

Награды: помимо советских и украинских государственных наград, удостоен Рубинового ордена УЕФА и ордена ФИФА "За заслуги". В 2017 году УЕФА включил Лобановского в десятку величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

"Динамо" Киев: эмблема и клубные цвета

Традиционное «динамовское» сочетание — белый и темно-синий. Причём белый цвет преобладает по площади. На протяжении всей истории ФК игроки выходили на поле преимущественно в белой футболке и синих шортах. В 1961 году к футболке была добавлена синяя лента, идущая наискосок от плеча до пояса. Но вскоре от такого варианта было решено отказаться. В 2004 году руководство клуба решило вернуть ленту в качестве талисмана. В таком виде футболки просуществовали до 2008 года. Затем они стали белыми, с двумя тонкими вертикальными полосками синего цвета.

В течение последних двух сезонов до распада Советского Союза форма «динамовцев» весьма напоминала экипировку клуба «Металлист». Игроки были одеты в жёлтые футболки и синие шорты. Эта цветовая схема имела символический смысл, напоминая об украинском национальном флаге. В первые годы независимости Украины клуб перешёл с жёлтых футболок на традиционные белые. С тех пор проводятся эксперименты только с белым и синим.

В 1941—1944 годах существовал футбольный клуб «Старт». Основная часть его игроков была бывшими «динамовцами». Экипировка «Старта» — красная футболка, белые шорты и красные гетры. Именно этот футбольный клуб участвовал в знаменитом «матче смерти».

В 1923 году была учреждена самая первая эмблема сообщества «Динамо». Изначально в ней присутствовало целых 11 видов спорта, среди которых, конечно же, красовался и футбольный мяч. Однако такая насыщенная эмблема просуществовала короткое время и вскоре была заменена на другую, в виде ромба, по центру которого располагалась большая прописная буква «Д».

Ко дню своего 15-летия в 1939 году в эмблему сообщества внесли кое-какие поправки — в ее верхней части появилась звезда; но изображение эмблемы на форме, в которой играли динамовцы, осталось прежним — одна большая «Д» в ромбе или без него.

В начале 60-х годов такие спортивные общества как «Динамо» получили значительно больше самостоятельности в каждой отдельно взятой республике Союза. Однако эмблема динамовцев еще долго оставалась прежней, а представление собственной «украинской» эмблемы «бело-синих» произошло в начале семидесятых. Крепко укоренившаяся большая прописная буква «Д» сохранилась и стала она изображаться на фоне флага советской Украины с надписью «УССР».

Новой вехой в истории «Динамо» стал 1989 год, когда на базе динамовского спортивного сообщества был образован профессиональный футбольный клуб. Такое событие, конечно же, не могло не повлечь за собой пересмотр официальной атрибутики клуба. Для решения этого вопроса организовали конкурс на разработку наилучшей эмблемы. Участники разработали много интересных прототипов, многие из которых впоследствии были реализованы в виде сувенирной продукции с целью популяризации. Еще более воодушевленно задумался клуб над сменой своей атрибутики после 1991 года, когда Украина стала независимой. Цвета клуба в то время поменялись на национальные «жёлто-синие». Однако позже все же была отдана дань традициям и динамовцы вновь стали «бело-синими». Хотя жёлтый цвет все еще присутствовал на футболках игроков до 2002 года, а после этого остался только на современной эмблеме команды.

В 1996 году настало время для еще одного усовершенствования эмблемы — на ней был добавлен год основания клуба (1927), а сама форма стала круглой.

Нынешняя официальная эмблема «Динамо» (Киев) представленная в июле 2011 года выглядит в виде белой переработанной буквы «Д» в ромбе синего цвета с белой каймой и с надписью «Київ» внизу. На вершине ромба расположены две звезды золотистого цвета.

Стадион и символ футбольного клуба "Динамо"

Домашний стадион клуба, НСК «Олимпийский», был открыт в 1923 году и является крупнейшим футбольным стадионом Украины, а также вторым в СНГ, вмещающим более 70 тысяч болельщиков.

Официальным символом клуба является бобр. Впервые прозвище «бобры» появилось в 1989 году. Символ клуба разрабатывала тальянская компания Telemundi Group. По внешнему виду бобр напоминал Валерия Лобановского (художники добавили Бобрик золотистый хохолок). Официально бобр стал талисманом клуба только 1995 года, когда было подробно разработан дизайн экипировки грызуна. Тогда именно организовали конкурс среди болельщиков на лучшее имя для бобра и победителем было признано имя «Дик».