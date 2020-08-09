"Нокаутирую эту су*у": экс-чемпион мира объявил о бое со скандальным украинским боксером

Украинец Иван Редкач проведет бой против американца Эдриена Бронера.

Экс-чемпион мира Эдриен Бронер (33-4-1, 24 КО) сообщил, что в следующем бою встретится в ринге с украинцем Иваном Редкачом (23-5, 18 КО).

"В своем следующем бою я нокаутирую эту су*у. О Боже, вы знаете, что я без понятия, как его зовут", - написал Бронер на своей странице в Instagram, разместив фото Редкача.

Украинец уже успел ответить:

Читайте такжеИзвестный украинский боксер подписал контракт на чемпионский бой

"Как много людей хочет увидеть, как я надираю ему задницу? Дайте мне знать как можно скорее. Большое спасибо. Я стану первым украинцем, который сделает это", - написал Редкач в Instagram.

Напомним, ранее Редкач бросил вызов Бронеру, который становился чемпионом мира в четырех разных весовых категориях.

Также УНИАН сообщал о том, что бой украинца Виктора Постола за два титула объявлен официально.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram