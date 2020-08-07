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Громкий бой украинского боксера за два титула чемпиона мира объявлен официально (фото)

11:04, 07 августа 2020
Бокс
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Постол уже был чемпионом по версии WBC / фото BoxingScene

Промоутерская компания Top Rank официально анонсировала бой между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и обладателем титулов WBC и WBO в полусреднем весе американцем Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).

Постер события опубликован на официальной странице компании в Instagram.

"С нетерпением жду этого боя. Я иду, чтобы завоевать титулы чемпиона мира. Тренируюсь уже давно - с тех пор, как наш бой впервые был объявлен. Буду готов в нужный момент", - цитирует Постола BoxingScene.

Поединок с участием украинского экс-чемпиона мира пройдет 29 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand и станет главным событием вечера.

фото instagram.com/toprank

Бой Постола с Рамиресом должен был пройти 1 февраля в китайском Хайкоу, однако из-за коронавируса организаторы отменили событие. 

Затем планировалось провести вечер бокса во Фресно (США) 9 мая, но вирус распространился на весь мир, после чего была объявлена пандемия.

УНИАН ранее сообщал о том, что соперник Ломаченко опроверг информацию о срыве боя.

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