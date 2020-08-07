Громкий бой украинского боксера за два титула чемпиона мира объявлен официально (фото)

Виктор Постол сразится за пояса, которыми владеет Хосе Рамирес.

Промоутерская компания Top Rank официально анонсировала бой между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и обладателем титулов WBC и WBO в полусреднем весе американцем Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).

Постер события опубликован на официальной странице компании в Instagram.

"С нетерпением жду этого боя. Я иду, чтобы завоевать титулы чемпиона мира. Тренируюсь уже давно - с тех пор, как наш бой впервые был объявлен. Буду готов в нужный момент", - цитирует Постола BoxingScene.

Поединок с участием украинского экс-чемпиона мира пройдет 29 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand и станет главным событием вечера.

Бой Постола с Рамиресом должен был пройти 1 февраля в китайском Хайкоу, однако из-за коронавируса организаторы отменили событие.

Затем планировалось провести вечер бокса во Фресно (США) 9 мая, но вирус распространился на весь мир, после чего была объявлена пандемия.

УНИАН ранее сообщал о том, что соперник Ломаченко опроверг информацию о срыве боя.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram