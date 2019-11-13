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Лучший бомбардир в истории сборной Испании объявил о завершении футбольной карьеры

12:57, 13 ноября 2019
Футбол
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Вилья завершит карьеру после завершения сезона / фото eurosport.ru

Об этом легендарный футболист написал на своей странице в Twitter.

"После 19 лет профессиональной карьеры я решил уйти из футбола в конце этого сезона. Спасибо всем командам, тренерам и одноклубникам, которые позволили мне наслаждаться карьерой мечты. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня", – написал Вилья.

Давид Вилья сейчас выступает за японский клуб «Виссел» (Кобе). Он является рекордсменом сборной Испании по количеству забитых в ее составе голов (59 в 98 играх в 2005-2017 лет).

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