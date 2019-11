Лучший бомбардир в истории сборной Испании объявил о завершении футбольной карьеры

Испанский футболист Давид Вилья в возрасте 37 лет объявил о завершении карьеры после окончания текущего сезона.

Об этом легендарный футболист написал на своей странице в Twitter.

"После 19 лет профессиональной карьеры я решил уйти из футбола в конце этого сезона. Спасибо всем командам, тренерам и одноклубникам, которые позволили мне наслаждаться карьерой мечты. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня", – написал Вилья.

After 19 years as a professional, I have decided to retire from playing football at the end of this season. Thank you to all the teams, coaches and teammates that have allowed me to enjoy this dreamed career. Thank you to my family, that has always been there to support me. pic.twitter.com/E82vb3tNwT