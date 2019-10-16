Определился очередной участник Евро-2020

Досрочную путевку в финальную часть турнира завоевала Испания.

Сборная Испании добыла досрочную путевку на чемпионат Европы-2020.

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Команда сделала это по итогам матча восьмого тура квалификации. Испанцы сумели избежать поражения в поединке со Швецией на выезде - 1:1.

Маркус Берг вывел хозяев вперед на 50-й минуте, а испанцы сравняли счет в самой концовке встречи благодаря форварду Родриго. "Красная фурия" набрала 20 очков в группе F и гарантировала себе путевку в финальную часть турнира.

Ранее досрочные путевки на континентальное первенство добыли Бельгия, Россия, Италия, Польша и Украина.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах отбора на Евро-2020 15 октября.