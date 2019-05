Легендарный бразилец Роналдо получил в подарок футболку Динамо от игрока киевской команды

Uno de mis ídolos y el delantero más espectacular de todos los tiempos. Gracias por tu tiempo y por olerle la cabecita a Jr jajajaja.. @ronaldo “the real one”... @fc_dynamo_kyiv - - Bonita entrevista como siempre de la mano de @hugocerezo en @marca !! Como siempre top!

A post shared by Fran Sol Ortiz (@frank_sol9) on May 30, 2019 at 5:14am PDT