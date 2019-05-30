Легендарный бразилец Роналдо получил в подарок футболку Динамо от игрока киевской команды

Нападающий Фран Соль похвастался встречей со знаменитым чемпионом мира.

Нападающий киевского «Динамо» Фран Соль встретился с легендарным бразильским форвардом Роналдо и подарил ему футболку своего клуба.

«Один из моих кумиров и самый впечатляющий форвард всех времен. Спасибо за потраченное время и за то, что прикоснулся к моему маленькому сыну», - написал Фран Соль на своей странице в сети Instagram, добавив совместное фото с Роналдо.

Как сообщал УНИАН, игроки "Динамо" приняли участие в яркой фотосессии, в которой они запечатлены в новой форме на сезон-2018/19.