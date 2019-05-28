Цыганков, Бойко и Соль: игроки Динамо поучаствовали в эффектной фотосессии с новой формой (фотогалерея)

В честь 80-летия со дня рождения Валерия Лобановского на форме присутствует его автограф.

Игроки киевского "Динамо" поучаствовали в фотосессии новой формы клуба от New Balance. В съемке были задействованы шесть футболистов - вратарь Денис Бойко, защитник Тамаш Кадар, полузащитники Виктор Цыганков, Виталий Буяльский и Сергей Сидорчук, а также форвард Фран Соль.

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Домашняя экипировка выполнена в белом цвете с синими полосами на рукавах. Отметим, что манжеты выполнены в цветах флага Украины. Гостевая форма выполнена в синих цветах. На манжетах, как и на домашней форме, присутствуют сине-желтые цвета.

Кроме того, в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, на форме будет присутствовать его автограф.

Новую экипировку уже можно приобрести в фан-магазине "Динамо" на НСК "Олимпийский".